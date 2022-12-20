И без того долгий полет выдался чрезвычайно сложным для двух медиков. Фото: Алиса ТИТКО

Героическим поступком запомниться командировка двух главных врачей приморских больниц в столицу страны. Спасены были сразу три жизни: двум пассажирам и бортпроводнику поочередно поплохело во время долгого перелета из Москвы во Владивосток. «Комсомольская правда» связалась с одним из медиков, главой Пограничной центральной районной больницы Натальей Анпилоговой. Казалось бы, вырывать из лап смерти людей – не редкость для медика, но главврач нас все равно удивила. О том, что делать при обмороках или плохом самочувствии в самолете, как оказать первую помощь и какие еще эпизоды «полевых» реанимаций есть в биографии специалиста – в материале «КП».

Наталья Анпилогова. Фото: правительство Приморского края

ОЧЕНЬ НЕСПОКОЙНЫЙ ПОЛЕТ

– В ночь на 17 декабря мы с Дмитрием Лепилиным [главврач Лесозаводской ЦГБ, который тоже оказался героем истории - прим. ред.] возвращались из Сочи с пересадкой в столице. Летели во Владивосток с конференции «Проблемы внедрения внутреннего контроля качества и безопасности медицины, успешные решения», – рассказала Наталья Леонидовна.

Все было тихо, ночь. Как вдруг в обморок упал молодой человек, один из пассажиров. Ему стало плохо после набора высоты, и это, к сожалению, не редкая ситуация при полетах даже на небольшие расстояния. От волнения, страха, либо на фоне обезвоживания у человека происходит сбой в нервной системе, «разбалансировка» сердечно-сосудистой системы, хотя, конечно, причинами могут стать хронические или временные заболевания.

Давление у парня упало до 90/40. Алкоголь, говорит, не употреблял, перекусил перед полетом. Благодаря слаженным действиям врачей (о том, что можно предпринять, расскажем позднее) пострадавшему стало лучше, весь остальной полет он чувствовал себя хорошо. Всего через полтора часа, уточнила главврач, помощь потребовалась женщине. Оказалось, пассажирка решилась на долгий полет после тяжелейшей операции. Тонометр показал «160 на 110». Причина – сильнейшая паническая атака. Наталья Леонидовна и Дмитрий Александрович смогли убедить ее принять лекарства, все обошлось. Думали, что оставшееся время полета пройдет без эксцессов. Но не тут то было. Спустя время артериальное давление подскочило у бортпроводника – первую помощь пришлось повторить. В итоге, к счастью, рейс завершился успешно.

«ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА»

В беседе выяснилось, что на борту самолета за последние три года Наталье Леонидовне приходилось оказывать первую помощь аж четыре раза. Еще одним запоминающимся случаем спасения вне стен больницы и без стерильных халатов стала небезызвестная авария на воде, которая случилась в акватории у Русского острова во Владивостоке. Столкнулись два аквабайка в начале августа – оказалось, что именно главврач стала свидетельницей того происшествия и откачивала одного из пострадавших мужчин.

Бедняга вылетел из сидушки гидроцикла и стремительно пошел ко дну. Другой водитель водного скутера, который вытащил и держал пострадавшего, был в шоке. «Пациент» оказался в состоянии клинической смерти. В итоге благодаря умениям медика едва не утонувший мужчина пришел в себя, однако еще пару недель пробыл в медикаментозной коме.

Тогда Наталья Леонидовна подметила, что оба экстремала были без спасательных жилетов. Именно он помог бы избежать таких тяжелых травм и не дать погрузиться в воду – к слову, глубина акватории в бухте Троица, где все и произошло, доходит до 12 метров.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Повышенное или пониженное артериальное давление, как мы уже выяснили, один из главных факторов риска во время полета в самолете. Главврач рассказала, что делать:

– Если нет медикаментов, надо показать человеку как правильно дышать, медленный глубокий вдох и выдох. Расслабьтесь, прикройте глаза. Это поможет уменьшить уровень стресса – одного из главных провокаторов гипертонии [синдром повышенного давления - прим.ред.]. Вдыхайте грудью, а не животом. Для контроля положите на него руку: вы должны чувствовать, как он поднимается. Затем сделайте выдох снова, считая до 5. Повторяйте 3-5 минут. Можно попробовать задерживать дыхание после выдоха на 8-10 секунд – выбирайте тот вариант упражнения, который кажется вам более комфортным.

Причины понижения артериального давления могут быть самыми разными: от простого обезвоживания и стресса до гормональных нарушений, внутренних кровотечений и инфаркта миокарда. Если в чрезвычайной ситуации удалось измерить давление пострадавшего, и оно оказалось низким, стоит съесть что-то соленое, выпить стакан воды, ровно сесть. Это альтернатива компрессионным чулкам.

– Если уже сидите, закиньте ногу на ногу. Так вы уменьшите объем крови в нижних конечностях и повысите давление в основных сосудах. Кстати, поэтому людям, страдающим от гипертонии, такая поза противопоказана. Если вы стоите, можно скрестить бедра, как ножницы, и сильно их сжать. Эффект будет примерно тем же.

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