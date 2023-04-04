Условия для абитуриентов будут иными в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для выпускника весна – самое время задуматься о будущем. Как выбрать специальность и вуз? Каковы сроки приемных комиссий? Может, нужно начать беспокоиться об этом уже сейчас? Рассказываем о правилах приема на образовательные программы в вузы Владивостока в 2023 году, а также о том, когда и как можно подать документы, количестве выделенных бюджетных мест и о других особенностях при поступлении.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ЧТО НОВОГО?

До 2023 года зачисление в вуз проходило в разные сроки: на очную форму – в июле, остальные – в августе. У поступающих, не прошедших на бюджет (по дневной форме обучения) было время, чтобы подать документы на другую форму. Важно: сейчас зачисление проводят в одни сроки для всех.

Если раньше время подачи заявлений зависело от часового пояса, то с 2023 года оригиналы документов принимаются до 12:00 по московскому времени и в дни, указанные вузами.

К тому же, уменьшилось и количество направлений, на которые можно подать заявление. С десяти программ обучения теперь можно выбрать по пять в каждом вузе. Заявки можно подавать в не более чем пять университетов. К слову, учреждение вправе установить свои лимиты.

Также отменили согласие на зачисление, вместо него вводят так называемую систему приоритетов. При выборе направления поступающий должен выбрать, какое учебное заведение привлекает его больше всего от одного до пяти. 1 – наилучший вариант, 5 – наименее привлекательный.

ПРАВИЛА И СРОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЫ ВЛАДИВОСТОКА В 2023 ГОДУ

ДВФУ

Дальневосточный владивостокский федеральный университет объединил четыре разных вуза технической и экономической направленности. Предлагает широкий выбор специализаций и большое количество бюджетных мест.

При университете работает центр развития карьеры, который занимается трудоустройством выпускников, помогает с резюме, консультирует по вопросам успешного прохождения собеседований, организовывает практики и стажировки.

Поступающие на программы бакалавриата и специалитета могут выбрать только пять направлений, в магистратуре количество образовательных программ не ограничено.

В 2023 году абитуриент при заполнении заявления о приеме должен указать желаемые специальности в порядке их приоритетности. Если он не проходит на бюджет по наивысшему приоритету, то приемная комиссия рассматривает уже оставшиеся варианты. Отметим, для зачисления в рамках конкурса больше не потребуется заявление о согласии, достаточно предоставить оригинал документа об образовании.

Подать документы можно по адресу приемной комиссии, через личный кабинет на сайте вуза (раздел появится 20 июня), либо на госуслугах.

Бюджетных мест в ДВФУ в 2023 году по программам бакалавриата и специалитета – 2959, а по программам магистратуры –1661.

Основной этап приема документов на бакалавриат и специалитет пройдет с 20 июня по 25 июля.

Для поступающих на направления «Дизайн», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Архитектура», «Физическая культура» прием документов завершится 10 июля в связи с дальнейшими вступительными испытаниями.

В магистратуру – с 3 июля по 11 августа. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на бюджет с 14 по 15 августа, для поступающих платно – 14, 15 и 26 августа.

Прием оригиналов документов у поступающих на бюджет по программам бакалавриата и специалитета завершается 28 июля – на этапе приоритетного зачисления без вступительных испытаний и на места в пределах квоты, 3 августа – на основном этапе зачисления, 28 августа – для поступающих по коммерции.

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского

Университет специализируется на подготовке кадров для морского транспорта. Готовит лучших в стране моряков, портовиков, судостроителей и судоремонтников. Специалистов, востребованных не только на Дальнем Востоке, но и далеко за его пределами. Как и в других владивостокских вузах, подать заявление на поступление можно в личном кабинете на сайте университета, через госуслуги, по почте, лично.

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского среди морских вузов занимает вторую строчку по количеству бюджетных мест, выделяемых ежегодно. Например, в 2023 году их число в общем составило 433, а по очной форме обучения – 354.

Старт подачи заявлений и документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета – 20 июня.

В 2023 году для участия в конкурсе не нужно писать заявление о согласии на зачисление. Достаточно предоставить оригинал аттестата. Согласие попросят только при поступлении на платные места у тех, кто не отдавал оригинал документа об образовании.

Зачисление проводят в соответствии с указанными наиболее высоким приоритетом, по которому поступающий проходит на бюджет. А на платные места в соответствии с одним или несколькими приоритетами.

ВВГУ (ранее ВГУЭС)

Владивостокский государственный университет один из немногих в стране, который реализует модель практико-интегрированного обучения. На сайте вуза есть программа по поиску работы «Карьерный менеджер», где публикуются вакансии для студентов и выпускников. Все желающие могут познакомиться с рекомендациями по составлению резюме, актуальной статистикой рынка труда по Приморью.

В 2023 году абитуриенты смогут подать документы на поступление лично или онлайн одновременно на пять специальностей. Для поступающих по ЕГЭ очно документы будут принимать с 20 июня по 25 июля.

Работа с абитуриентами, которые поступают по дополнительным вступительным испытаниям, продлится 20 июня и до 15 июля.

Занять бюджетное место без экзаменов вправе победители и призеры различных олимпиад, а на программы по физической культуре – ребята с высокими спортивными достижениями. Дополнительные испытание установлено для специальностей «Телевидение», «Дизайн», «Педагогическое образование, «Конструирование изделий легкой промышленности» и «Физическая культура».

Для поступления на бюджет необходимо по сумме трех предметов набрать как минимум 150 баллов. Дополнительные баллы получат те, кто имеет золотой знак ГТО, медаль за отличную учебу или среднее профессиональное образование с отличием, а также за волонтерство.

В 2023 году на бюджетные отделения бакалавриата планируют принять 232 студента. Специалитет получит 17 мест, а магистратура – 92.

ТГМУ

Тихоокеанский государственный медицинский университет – один из крупнейших медицинских вузов Дальнего Востока, обучает студентов больше шестидесяти лет.

В 2023 году можно подать документы одновременно не более чем на семь специальностей, удобным вам способом – лично, через госуслуги или почтой на адрес вуза.

На очное отделение в рамках бюджета документы принимаются с 20 июня по 25 июля, на платное обучение – до 25 августа.

Принять в вуз без экзаменов могут победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, остальные сдают три вступительных испытания. На специальность «Клиническая психология» биологию, математику и русский язык, а на другие – химию, биологию и русский язык.

В 2023 году минимальное количество баллов для подачи документов по русскому языку, химии и биологии – 40, по математике – 39 баллов. Дополнительные баллы начисляются тем, кто имеет золотой знак ГТО, золотую медаль или диплом с отличием. Еще три дополнительных балла за волонтерство.

В 2023 году университету выделено 517 бюджетных мест. Больше всего бюджетников будут учиться на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия». Меньше всего бюджетных мест получили специальности «Общественное здравоохранение» и «Медицинская биохимия».

В 2023 году поступающим в рамках конкурса нужно набрать минимум 173 балла.

ДАЛЬРЫБВТУЗ

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет готовит лучших специалистов для рыбной и пищевой промышленности. Здесь проходят подготовку будущие экономисты, технологи, капитаны, рыбаки, экологи и другие.

По данным самого университета, многие обучающиеся находят подходящее место еще до окончания вуза. Некоторые устраиваются на места по специальности, другие получают приглашения от судоходных компаний во время прохождения практики. Для помощи в поиске вакансий в университете работает ассоциация выпускников.

Абитуриентам разрешено принимать участие в конкурсе на бюджет максимум по пяти направлениям. Без экзаменов принимаются победители и призеры олимпиад. Льготными условиями при поступлении пользуются все, кто имеет максимальный балл ЕГЭ по профильным предметам.

Для поступления на очное отделение по результатам ЕГЭ документы нужно подавать с 20 июня по 25 июля 2023 года. Для абитуриентов, которые хотят участвовать во вступительных испытаниях вуза, срок приема сокращается до 12 июля. Подать документы можно лично, онлайн и через госуслуги.

В 2023 году тем, кто поступает на бюджет, необходимо набрать как минимум 101 балл. Дополнительные баллы могут получить обладатели значка ГТО, золотой медали или диплома с отличием.

Бюджетных мест в 2023 году в Дальрыбвтузе – 607, а платных – 640.

ТОВВМУ

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова. С момента открытия училище является единственным военно-морским учебным заведением на востоке страны.

ТОВВМУ предлагает высокий уровень образования, усиленную физическую подготовку, развитие управленческих навыков, гарантированное трудоустройство.

По окончанию обучения по специальностям высшего образования выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», вручается нагрудный знак, диплом и кортик, выпускникам среднего профессионального образования звание «прапорщик» и также вручается нагрудный знак, диплом и кортик.

Прием в училище осуществляется на конкурсной основе, обеспечивающей зачисление на обучение особенно способных и подготовленных, а также соответствующих требованиям профессиональной пригодности.

Ребята, прошедшие и не проходившие военную службу, но с желанием поступить подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 апреля. Военнослужащие подают рапорт на имя командира воинской части до 1 марта.

Профессиональный отбор кандидатов по определению годности к поступлению проводится с 1 по 20 июля.

Первыми в конкурсные списки заносятся кандидаты, зачисляемые в вуз вне конкурса, остальные располагаются в зависимости от суммы баллов и уровня физической подготовленности.

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