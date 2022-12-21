Владивосток накрыл снег. Фото: КП – Владивосток

В Приморье разбушевалась стихия: снег начался утром в среду, 21 декабря. На 10 часов обстановка на дорогах стабильная, однако серьезное усиление осадков ожидается к вечеру. Службы жизнеобеспечения во Владивостоке и других районах региона переведены в повышенную готовность. На улицах уже работает снегоуборочная техника. Штормовое предупреждение объявлено на период с 21 по 23 декабря. «Комсомольская правда – Владивосток» ведет текстовую трансляцию о последствиях непогоды в Приморье.

Прогнозы и как к ним готовились

На Тихоокеанском флоте коммунальные службы накануне, 20 декабря, были переведены в усиленный режим работы из-за надвигающегося на Приморье циклона. Это, в первую очередь, касается инфраструктуры флота. Военнослужащие организовали аварийные бригады, подготовили песко-соляную смесь.

Утреннее спокойствие, заявил глава Примгидромета Борис Кубай, обманчиво. Суммарное количество осадков за трое суток может превысить несколько месячных норм. Пик снегопада и метели ожидают с 18 до 21 часа.

– Ольгинский район и его ближайшие соседи могут стать эпицентром разгула настоящей стихии. Там может наблюдаться и очень сильный снег, и мокрый снег, и даже дождь вблизи побережья моря, и гололед, и гололедица, – рассказал Борис Викторович.

Ограничения движения и автобусного сообщения

Во Владивостоке, писала «Комсомольская правда», уже ограничили движение по одной из самых крутых улиц города – перекрыт спуск на Капитана Шефнера. Дорожники выставили блоки и обрабатывают дорогу реагентами. Также поступили с дорогой на Зеленый Бульвар – ранее там произошла массовая авария во время снегопада. О закрытии спуска написали в Telegram-канале УК.

А вот трассу Седанка-Патрокл пока не перекрыли. Напомним, временно ограничение движение большегрузов по городу. Фурам свыше 5 тонн до 23:30 также запрещено въезжать во Владивосток.

На 10:20 власти сообщили, что в дальневосточном центре рекомендовано сократить рабочий день. Ранее школьникам в городе разрешили свободное посещение. В ДВФУ рассказали, что в вузе организовано дистанционное обучение на как минимум два дня непогоды: 22 и 23 декабря. В среду, 21 декабря, занятия частично пройдут в удаленном формате.

Что касается ситуации в регионе, минтранс Приморья сообщил об отмены автобусного сообщения до Тернея. Остальные перевозки по межмуниципальным маршрутам пока по расписанию.

Напомним, о нарушениях в работе служб во Владивостоке следует сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон вызова экстренных служб «112».

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