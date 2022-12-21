Пять дней автопробега «Зимний тест-драйв» по Приморью за 60 секунд

Путешествие по снежному Приморскому краю. Фото: Мария КАЮРОВА

Вот и подошел к концу наш последний в 2022 году автопробег «Зимний тест-драйв». Команда «Комсомолки» с 12 по 16 декабря путешествовала по Приморью и проверяла, изучала, рассказывала, как же можно в студеную пору отдохнуть. За пять дней где мы только не побывали! Все, естественно, снимали на камеру, но перед тем, как поделиться видеоотчетом, хочется подвести некоторые итоги.

Первый пробег «Чем гордится Приморье» в этом году был весной – в середине мая мы отправились изучать предприятия края. Каждый завод, управление – поражает воображение своими мощностями, а люди – упорством, мастерством и силой.

В июле во время пробега «Летний драйв» мы опробовали на себе летние виды отдыха, как активные, так и спокойные. Наша цель – показать и жителям Приморья, и гостям региона, чем же у нас можно заняться в теплое время года, кроме как купаться в море.

Осенью – традиционно – вновь производственный автопробег. Вновь смотрели, узнавали, как и чем живут предприятия и компании, как они справляются с санкционным давлением и что с импортозамещением. И вновь убедились: наш край – удивительное место, здесь справятся с любой проблемой.

И вот, закрываем год «Зимним тест-драйвом». Впереди – новый год и новые автопробеги, а пока приятного просмотра и задорного праздника!

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