Эксперты назвали самые громкие фейки, которые прогремели в Приморье в 2022 году

За год в крае раскрыли 22 фейка. Фото: Анастасия Осипова

В 2022 году в Приморье разоблачили 22 уникальных фейка, которые в общей сложности собрали 1,8 миллиарда просмотров. Ложная новость об установке во Владивостоке памятника Иосифу Сталину и пожар на авиабазе в Уссурийске стали наиболее – одни из наиболее ярких примеров. Специалисты краевого Центра управления регионом рассказали, откуда появляется недостоверная информация и как долго она существует.

ПАМЯТНИК ИОСИФУ СТАЛИНУ И НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЖАР

Этой осенью в социальных сетях и в региональных СМИ стремительно распространялась новость о том, что в приморской столице планируют установить бюст Иосифа Сталина по предложению владивостокского отделения «Союза советских офицеров»: якобы на заседании шесть участников проголосовали «за» и трое «против». Позже представители мэрии опровергли эту информацию: такая идея действительно прозвучала, но многие не поддержали ее.

По данным аналитиков ЦУР, в региональных СМИ дезинформацию прочитали более 18 миллионов человек, в социальных сетях – более 26,5 миллиона человек.

Еще один известный приморский фейк этого года – пожар на авиабазе в Уссурийске. Он появился в СМИ, общая аудитория которых более 14 миллионов человек, а также в социальных сетях –более 20 миллионов подписчиков.

Как рассказала руководитель Центра управления регионом Елена Бурмистрова, большое количество фейков сначала появляется в социальных сетях и мессенджерах, а уже оттуда распространяется по приморским СМИ.

– Среднее «время жизни» фейков в Приморье составляет 8-9 дней, однако фейк о пожаре на авиабазе в Уссурийске оставался «жизнеспособным» в течение 7 месяцев.

СПОСОБ БОРЬБЫ С ФЕЙКАМИ

Если рассматривать статистику по всей России, то число фейков достигло 3,7 тысяч, а количество их упоминаний превысило 9,3 миллиона. По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимира Табака, более 60% людей читают недостоверную информацию в социальных сетях не реже раза в неделю.

– Конкуренция медиаплощадок в скорости подачи информации приводит к потере ее качества. Необходимо, чтобы СМИ и интернет-сообщества понимали свою зону ответственности и выходили на массовую аудиторию с проверенными данными. Сегодня требуется регулирование чистоты повестки, конечно, не в плане цензуры. Запреты — это последняя мера, во всем должен быть здравый смысл, – отметила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.

Чтобы каждый человек мог проверить достоверность информации, «Диалог» в 2022 году запустил сервис «Лапша Медиа». Как рассказал Владимир Табак, на платформу поступило более 85 тысяч запросов на проверку сообщений и публикаций.

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