Легендарные сладости Владивостока времен СССР – какие они

«Вкусная» выставка открылась 21 декабря в Доме чиновника Суханова под Рождество. На экспозиции «За чашкой чая: конфеты XX века» можно окунуться в историю легендарных владивостокских сладостей времен СССР. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает и показывает, что можно увидеть на улице Суханова, 9.

Самые известные конфеты Владивостока – «Птичье молоко» от «Приморского кондитера», которое появилось в 1976 году благодаря мастерству технолога фабрики Анной Чулковой. Гости музея увидят, как менялось оформление коробок сладости, как выглядели этикетки других известных в Приморье и за его пределами конфет.

Есть возможность поближе познакомиться и с самой фабрикой, которую создали до революции, в 1906-м. Именно здесь появились прорывные рецептурные технологии, в том числе производство агар-агара из добываемой у берегов Приморья водоросли анфельции. Агар-агар представлен в разных вариантах: собственно порошок, гранулы и даже растение, из которого он делается.

И да – раз мы говорим о сладостях, то нужно поговорить о чайных церемониях, а вернее о посуде. В стенах Мемориального дома покажут фарфор и другие предметы для чаепития 1920 – 1970 годов. Ждет посетителей и рассказ о том, как традиция развивалась вместе с техническим прогрессом в стране, а на смену дровяному самовару пришел электрический чайник. А экскурсоводы, в свою очередь, с удовольствием послушают истории, как выглядело чаепитие в детстве гостей. Может, с большим чайником или даже самоваром? Вприкуску были плюшки, баранки да конфеты, или, быть может, малиновое варенье?

Нынешняя выставка – логическое продолжение прошлогодней истории «Владивосток конфетный». Выставка, рассказывающая о «сладком» производстве Владивостока конца XIX-начала ХХ века, вызвала большой интерес, как у местных жителей, так и у гостей региона.

– В этом году мы постарались сохранить атмосферу, присущую зимним праздникам. Рассчитываем, что наша выставка привлечет внимание и детей, и взрослых: одних – ожиданием волшебства от новогодней ночи и веселых каникул, других – приятной ностальгией от встречи с собственным детством. Чайные церемонии в интересной компании, интересные мастер-классы и другие увлекательные события ждут всех, кто придет к нам в гости на чашку чая, – обещает директор дома-музея Никита Свистов.

Экспозиция продлится до марта. Музей на Суханова, 9, работает ежедневно с 10:00 до 19:00, касса – до 18:30.

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