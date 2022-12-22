Снегурочка станет женой росгвардейца с Камчатки

Свое возвращение они решили сделать особенным для возлюбленных, которые их встречали. Фото: Предоставлено Росгвардией

После выполнения задач в ходе СВО двое росгвардейцев вернулись домой, на Камчатку. Свое возвращение они решили сделать особенным для возлюбленных, которые их встречали.

Прямо у трапа самолета сержанта полиции Анатолия ждала его девушка. Она хотела удивить и порадовать молодого человека, поэтому нарядилась сказочной Снегурочкой. На тот момент она еще не знала, что Анатолий тоже готовит сюрприз. Каково же было ее удивление, когда он вышел из строя с пышным букетом роз и встал на одно колено, произнося самые заветные слова. Такое же заветное «Да!» сержант услышал уже спустя несколько мгновений.

Но этот день связал не одну пару влюбленных. Еще одно предложение сделал сотрудник Росгвардии Иван. В присутствии сослуживцев и родных он протянул своей девушке кольцо и спросил, выйдет ли она за него. Свой ответ девушка говорила уже со слезами на глазах.

Руководство, коллеги и вернувшиеся вместе с ними друзья поздравили будущих молодоженов.

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