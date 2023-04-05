На проблемный участок выставлены дорожные патрули. Фото: минтранс Приморья

Под Лесозаводском прошла забастовка местных жителей, связанная с сильно изношенной дорогой в селе Курское. Обозленные граждане перекрыли трассу автомобилями, которую изувечили большегрузы. Они призвали мэра запретить проезд фурам на этом участке, власти пошли на уступки, сообщает «КП – Владивосток».

В 16 часов, 4 апреля, в лесозаводское отделение полиции доложили, что на дороге в районе Курского скопились люди и не дают проезда автомобилям. В ведомстве установили, что трассу заблокировали семь машин. Вокруг техники скопились люди – народ требовал запретить проезд для фур, которые превратили асфальтовое полотно в траншеи.

На место стачки приехал глава города Константин Банцеев, сотрудники ДПС и прокуратура. Толпа скандировала: «Большегрузы не пропустим! У нас учителя из поселка в город ездят, а эти фуры прут повсюду – по деревне. Ребенок выскочит – он успеет затормозить что ли?!».

Фрагмент разговора с мэром попал на видео. Он не раз сказал, что установит ограничительный знак на этом участке. Забавно, что сотрудник полиции ответил:

– То, что вы его поставите, будет незаконно.

– Как люди в погонах на этот знак отреагируют [не важно]. <…> Ну, я же с губернатором буду разговаривать о том, что такая проблема есть. <…> 15 числа у нас откроется асфальтовый завод, будем решать, как лучше сделать.

Жители Лесозаводского ГО не в первый раз поднимают проблему изношенности дорог. Объездная через село Марково, ведущая к погранпереходу с Китаем, тоже давно превратилась в решето; не лучше обстоят дела и на выезде из города в сторону села Лесного и Шмаковки, хотя ремонт там проводили всего год назад.

Как рассказал руководитель аппарата администрации Лесозаводского ГО Роман Грицев, дороги пригорода каждый год пребывают в ужасном состоянии. Ухабистые тропинки – результат перепада температур и, безусловно, работающих в этих местах большегрузов.

– После зимы инфраструктура требует ремонта. Сразу после таких серьезных погодных нагрузок по ним учащается проезд тяжелой техники. При этом трассу, хотя она и находится у нас в муниципалитете, мы не можем в полной мере обслуживать – она принадлежит краю. Вчера у главы состоялось совещание с участием обслуживающих компаний, где встал вопрос реконструкции полотна.

Но некоторые проблемы все-таки становятся закостенелыми. По словам лесозаводчан, на 29-м километре трассы в сторону Шмаковки в аварийном состоянии пребывает мост с разбитыми опорами и сместившимися плитами.

– Власти нарисовали на месте смещения лежачего полицейского и все, действий ноль. Жители города обращались во все инстанции, включая правительство, но получили отписки, что ремонт не входит в бюджет в этом сезоне – и так каждый год, – поделились в сети некоторые горожане.

Тем временем, как рассказали в региональном минтрансе, на проблемный участок выставлены дорожные патрули. В ведомстве добавили, что водители фур действительно игнорировали знаки, запрещающие двигаться с полной массой 3,5 тонны, поэтому дорога и продавилась.

Сейчас подсчитывается ущерб. Подрядчику до 10 апреля должен устранить повреждения. Также «министерство прорабатывает вопрос выполнения ремонтных работ на дороге Лесозаводск−Курское».

– Сегодня специалисты АО «Примавтодор» выехали на дорогу, чтобы оценить повреждения и сделать предварительный расчет для проведения ремонта в рамках содержания. Совместно с федеральной службой по надзору в сфере транспорта ведется работа по организации передвижного пункта весового контроля, – добавили в правительстве.

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