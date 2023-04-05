Приморский фотограф снял драку уток-мандаринок

Фото: Иван БОРОВКОВ

Весна – пора возвращения перелетных птиц. Среди пернатых больше всего внимания привлекают утки-мандаринки. Маленькие, яркие, красивые – их можно встретить на водоемах Приморья. И это настоящая услада для глаз и добрая традиция наблюдать за тем, как утиные обустраиваются по возвращении в регион. Фотограф Иван Боровков снял перелетных птиц на Соленой протоке в пригороде краевой столицы, а корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с сотрудником лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Радой Сурмач. Рассказываем и показываем удивительных животных, которых в Китае называют юаньян.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

У наших соседей-китайцев есть красивая поговорка о любящей паре: «Две мандаринки, играющие в воде». По-восточному тонко и мудро. И почти «в точку», если говорить о жизни уток в период ранней весны. Дело в том, что сейчас у этих птиц идет формирование пар, самки выбирают себе селезней. Как раз Иван снял момент «драки» двух самцов:

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

– Скорее всего, один из селезней попытался «отбить» подругу у товарища, за что получил заслуженные тумаки.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Предположение фотографа подтверждает орнитолог Рада Сурмач. Мандаринки начинают возвращаться с мест зимовок (юг, юго-восток Китая, Япония) в начале марта, большая часть уток прилетает во второй-третьей декадах месяца. К этому моменту самцы – самые яркие и красивые – уже «одеты в брачный наряд» и готовы активно бороться за самок, соперничать друг с другом и даже драться. На кадрах видно, как одна из птиц лапками отталкивает другую в воду.

Фото: Иван БОРОВКОВ

– Они демонстрируют самкам свое яркое, красивое оперение, ухаживают за ними, иногда по несколько самцов на самку, но затем «лишние» отсеиваются. Птицы выполняют брачные ритуалы, вечерние полеты и так далее. После прилета пары на место гнездования «рулит» самка, – рассказывает Рада.

Фото: Иван БОРОВКОВ

После того, как пара сформировалась, птицы держатся и кормятся вместе. К слову, для пернатых оборудованы специальные гнездовья на протоке Соленая возле Фанзавода во Владивостоке. Через некоторое время самка откладывает до 12 яиц, из которых с конца мая по конец июля должны вылупиться крошки-утята, а самец оставляет гнездо и улетает к месту линьки.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

– В летнем оперении они похожи на самок. Затем в сентябре-ноябре они снова меняют оперение на брачный наряд, то есть, по сути, они успевают два раза поменять оперение, пока находятся у нас, – делится интересным фактом орнитолог и добавляет, что вскоре после этого птицы мигрируют в теплые края, лишь единичные пары остаются на зимовку в Приморье.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

И жители Владивостока, и гости города всегда с удовольствием отправляются на водоемы, где обитают утки-мандаринки. Но зачастую люди подходят к этой прогулке безответственно, а это – чревато жизнями животных.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

– За утками нужно просто наблюдать со стороны, стараться не беспокоить птиц. Нельзя отпускать собак гулять без поводка рядом с пернатыми, так как они могут легко задавить утенка. Нельзя кормить черным и плесневелым хлебом, а также фруктами, семечками, жареным. Можно купить специальный комбикорм для уток, нежирный творог, перловую кашу, злаки, – посоветовала Рада.

Фото: Иван БОРОВКОВ

Фото: Иван БОРОВКОВ

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