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5 апреля 2023 9:05

Из колбасного цеха – в глубины Франции и Голландии: водолаз-резчик из Приморья о тысячах часов под водой

Приморский водолаз седьмого разряда рассказал, как 17 лет строил карьеру под водой
Кирилл САМОЙЛОВ
Андрей провел под водой больше 4,1 тысячи часов.

Андрей провел под водой больше 4,1 тысячи часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погружения под воду сродни подвигу, нередко считают люди. Кто вообще эти водолазы – бесстрашные профи, охотники за кладами, грозы морей? Возможно. Но, например, Андрей Степанов – подводник седьмого разряда Приморского филиала «Морспасслужбы» – так не считает. Для него работа стала, как для обычного клерка, рутинным и любимым делом – нырнул утром, вечером выплыл и день пролетел.

За 17 Андрей провел под водой больше 4,1 тысячи часов. Он этом обладает навыком сварщика-резчика, что приходится очень кстати, когда нужно тушить суда или ликвидировать разливы нефти. У него есть жена и трое детей, которые, возможно, когда-то пойдут по стопам отца. Как стать дайвером, найти работу, и что для этого нужно – узнал в интервью со специалистом корреспондент «КП – Владивосток».

– С чего началась ваша карьера?

– Я вернулся после армии, устроился в колбасный цех, был мясником. На предприятии упала зарплата. Мне знакомые ребята предложили подработать в другом месте – водолазом. Я решил рискнуть, отучился три месяца и начал погружаться в 2002-м.

– Спонтанно как-то получилось.

– В целом так и есть… Я просто вырос у моря, подумал – почему бы и нет…

– Дорого стоило?

– Да в целом нет, не помню.

– Отучились и вплавь? Оборудование нужно было докупать?

– Получается так. Костюм у меня конторский.

– Как выглядит ваш рабочий день? С чего он начинается?

– В восемь утра у нас планерка, расставляем задачи и решаем, кто в море работает, а кто – на берегу.

– Каждый день нужно погружаться?

– В основном – нет, скорее через день, когда работа есть. В свободное время – тренировочные спуски на глубину семь-восемь метров. Суда обрабатываем на 12-и метрах где-то.

"Хочется, наоборот, расти дальше".

"Хочется, наоборот, расти дальше".

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Как стать водолазом?

– Для начала надо пройти медкомиссию – доктора проверят вашу барофункцию (способность уха реагировать на колебания атмосферного давления, – прим. ред.), легкие, сердце.

Даже простой насморк может повлиять на дальнейшую карьеру ныряльщика. С годами многие из моих коллег больше не опускаются на прежние глубины.

– Кстати о глубине. На какую вы можете погружаться?

– Поскольку я учился на глубоководника и могу погружаться [на глубину] от 100 до 300 метров – все зависит от потребности. Но у нас в Приморье медучреждения выдают допуски только до 60 метров.

– Не приходилось в Приморье опускаться на сильную глубину?

– Здесь – нет, мой рекорд – 100 метров в Марселе (Франция). Там и проходили курсы глубоководников. В России нет таких комплексов, где можно обучаться.

– Страшно было?

– Совсем нет, у меня уже был опыт погружений. Нас обучали специально под прокладку газопровода в Каспийском море в Казахстане. Инструкторы говорили, что мы молодцы.

– Чем еще приходится заниматься?

– Здесь в основном занимаемся судоремонтом, обслуживанием винторулевых комплексов – почистить, проверить на повреждения корпус, дыры заделать, заварить. В 2018 году на Русском острове прокладывали водовод в траншею на глубине до 45 метров.

– Это же непросто – нащупать, так сказать, проблемные места судна. Получается, вы еще и инженер, и строитель?

Скажем, так. Вы абсолютно правы - нужно понимать, что к чему. Для серьезных работ как правило привлекаются люди с техническим образованием, хотя есть водолазы и без него. В любом случае – команда всегда проходит курсы дополнительный подготовки, прокачивает сноровку. Строение судна, гидротехнических и иных сооружений должны хорошо знать.

– Стать частью этой команды – непросто?

– Допустим, к нам может прийти человек с минимальным набором знаний – он просто будет выполнять несложные функции.

«Я человек не суеверный»

– Возникали форс-мажоры – что-то на грани, чего прямо испугались? Может быть, заканчивался кислород, а вы были далеко от поверхности водоема?

– Да нет в общем-то. Это все техника безопасности, следить за которой нужно регулярно. Мы берем с собой дополнительные баллоны, чтобы не было нехватки воздуха. Бывало, во время дайвинга, что заплывешь далеко, вынырнешь, а вокруг – волна, ветер, до берега далеко. Но ничего, догребал. Самое главное – не паниковать.

Андрей также занимается подледными погружениями.

Андрей также занимается подледными погружениями.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Есть ли какие-то особые ритуалы у вас перед погружениями?

– Я человек несуеверный. Некоторые крестятся, я – нет.

– Никогда не думали сменить работу?

– Не приходило в голову. Хочется, наоборот, расти дальше, обучать людей, делиться опытом.

– У вас трое детей от 7 до 14 лет и жена. Погружаются они с вами?

– Супруга плавает так себе и не любит нырять. А ребята море обожают – не вылазят из воды, но до погружений еще не доросли.

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