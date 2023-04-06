Во Владивостоке волонтеры прошли больше 300 километров в поисках чудом выжившей в лесу бабушки

О пропаже женщины сообщили 1 апреля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Спустя пять дней долгих поисков волонтеры нашли пропавшую еще 1 апреля 72-летнюю Татьяну. Дезориентированная женщина ушла из дома в районе «Фетисов Арены», в пригороде Владивостока и не вернулась. Надежда найти ее угасала с каждым днем, но чудо все-таки случилось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На зов родственников о помощи отозвались волонтеры организации «ПримПоиск». Вечером 1 апреля им позвонили и сообщили о пропаже женщины. События начали развиваться стремительно, добровольцы вместе с сотрудниками МЧС собирали информацию, обследовали ближайшие территории, но все полученные данные не выводили их на Татьяну, а потом будто бы наступило затишье.

Татьяна Билая. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

– Информации не было совсем, хотя ориентировки расклеены везде. Ребята спали по четыре часа, родные практически не смыкали глаз и не ели совсем. Но поиски, казалось, не прекращались ни на минуту. Карта покрывалась разноцветными полосками, задачи закрывались одна за одной, но результата не было.

За четыре дня волонтеры прошли 378 километров, 5 апреля пришлось начать все с нуля и прорисовать пути, по которым могла пойти женщина. И в этот же день дело двинулось с мертвой точки.

На одной из камер видеонаблюдения добровольцы заметили ее, вычеркнули с карты все неподходящие пути, еще одна камера в недостроенном доме показала, куда именно направилась Татьяна в день пропажи – лес. Не только густая чаща стала препятствием для волонтеров, но и не вовремя обрушившийся дождь. Все отгоняли от себя страшные мысли и надеялись найти пропавшую живой и невредимой.

После полуночи волонтеры разослали сообщение другим участникам поиска: «Нужны носилки, нашли».

– Она пробыла в лесу с 1 апреля, естественно, она не будет чувствовать себя нормально. Человек ждал помощи на холоде почти пять суток. Нам помогали родственники, которые расклеивали ориентировки и просматривали камеры. Когда Татьяну нашли, они были с нами. Словами не передать чувства, которые мы испытали, были и слезы, и радость, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» руководитель ПримПоиска Кристина Вульферт.

По словам волонтеров, сейчас Татьяна находится под наблюдением врачей, а родственники рады, что спустя столько дней поиски завершились на счастливой ноте, но главное, что ее нашли живой. Добавим, что Татьяна Билая – бабушка хоккеиста молодежной команды «Тайфун» Михаила Билого.

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