Больше тысячи метров льда и пепла: как дальневосточница и ее собаки взбирались на действующий вулкан

Алиса и собаки на фоне Эбеко. Фото: предоставлено героиней публикации.

Алисе Вороновой всего 23 года, и совсем недавно она смогла сделать то, о чем будут говорить еще долго. Жительница Камчатки не побоялась активности вулкана Эбеко, который чуть ли не каждый день выкидывает в воздух столбы пепла, взяла своих ездовых собак и с другом отправилась на Курилы – покорять 1156 метров опасности, укутанные в снег, на собачьей упряжке. Корреспондент «Комсомольской правды – Дальний Восток» созвонился с Алисой, чтобы поговорить об идее, моментально ставшей мечтой, о препятствиях, впечатлениях и планах.

Для Алисы приключения, походы, восхождения – все это так же привычно, как и для всех людей дышать. Еще маленькой девочкой она неоднократно бывала на острове Парамушир Большой Курильской гряды, который навсегда покорил ее сердце, как и вулкан Эбеко. С детства влюбленная в природу, ее красоту и жизнь она даже отучилась на биолога, затем на гида-экскурсовода, а с 13 лет и вовсе занимается разведением ездовых собак. И случайный разговор с другом превратил два любимых дела – активный отдых и животных – в настоящую мечту.

– Пазл сложился, и мы решили действовать. Собрались и полетели.

Алиса уже около десяти лет занимается собаками. Фото: предоставлено героиней публикации.

Вернее, все случилось не так быстро, как хотелось бы. Курилы – это пограничная зона, поэтому сначала нужно добиться разрешение от погрануправления ФСБ России, поэтому девушка подготовила документы, отправила их и… получила отказ. В чем причина, Алиса не знает до сих пор, но после второй неудачной попытки ей повезло.

– Про трудности с разрешением немного преувеличено в соцсетях. Мне позвонила приветливая доброжелательная женщина, которая сказала, что мы можем приезжать без вопросов. Я благодарна за то, что мне дали возможность перевести такое большое количество животных, еще и разрешили взять боксы для собак большего размера, чем положено. То есть мне, наоборот, пошли на уступки.

Лидеры упряжки Дора и Аксель. Фото: предоставлено героиней публикации.

Алиса задалась целью вывести собак, которых в нашем макрорегионе почти не встретишь, поэтому сейчас у нее 18 ездовых метисов c европейскими корнями. На фото и видео мы не увидим привычных для дальневосточников хаски, лаек или маламутов. Для своего приключения она выбрала четырех лучших питомцев, самых надежных, послушных и сильных; в упряжку вошли девочка Дора и три брата-близнеца Аксель, Даллас и Диппер. И хотя до этого она уже участвовала со своими верными товарищами в гонках на собачьих упряжках – в феврале этого года на Камчатке проходила Avacha race, в которой девушка заняла четвертое место, восхождение для молодых псов стало первой полноценной «работой» в сезоне.

Это было первое серьезное испытание для молодых собак, но они справились с ним на отлично. Фото: предоставлено героиней публикации.

Все приключение заняло пять дней. Вскоре после приземления на курильской земле, к островам подошел циклон. И это, говорит Алиса, даже было на руку, так как ранее весь путь был в пепле от вулкана, и нарты плохо катились. По свежему же снегу все «пошло как по маслу». Мог бы помешать лед, покрывающий склон, но и это наша героиня предусмотрела:

– Я своими собаками никогда не рискую, так как очень их люблю. При восхождении я одела их в тапочки из плотной жесткой ткани, которые защищали их лапки ото льда, пепла и камней.

Собачули в тапатулях. Фото: предоставлено героиней публикации.

Ребята взобрались первый раз примерно чуть выше середины, где-то на 800 метров, но дальше помешала непогода. Пришлось спускаться.

На следующий день встали в четыре утра, чтобы попробовать подняться на вершину во второй раз и при этом успеть на вертолет. Новая попытка стала успешной. На восхождение ушло всего полтора часа, а наградой стали невероятные виды, захватывающие дух, и впечатления, которые навсегда останутся в памяти.

– Наверху очень красиво. Оттуда видно Северо-Курильск, остров Шумшу и мыс Лопатка – это наш дом на Камчатке. Можно увидеть другие вулканы Парамушира. Безумный вид!

Дорога на вершину заняла 1,5 часа. Фото: предоставлено героиней публикации.

Бравая команда не только успела покорить Эбеко, насладиться пейзажами, но и на вертолет. А после – домой, на полуостров, который видно даже с вершины вулкана. К слову, все путешествие получилось финансово доступным, хотя изначально Алиса ожидала цен повыше. Билет на самолет в одну сторону на одного человека стоил около 4500 рублей, за багаж – нарты, сумки, вещи – и собак заплатила около 6000 рублей. Обратно, шутит девушка, любимцы подъели корм, поэтому вышло подешевле.

Команда добралась до цели со второго раза. Фото: предоставлено героиней публикации.

На этом, конечно же, приключения не заканчиваются. Уже сейчас у Алисы есть идеи и планы. В ближайшие месяцы она хотела бы с собаками забраться на Вилючинскую Сопку (высота 2173 метра), на которую раньше поднималась на своих двоих. Для следующей зимы зреет одна задумка – нужно лишь побольше снега, тогда сезон выдастся интересным. А через год или два Алиса хочет поучаствовать в одной из самых известных в России гонок на собачьих упряжках – «Берингия».

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