Камчатские спасатели выручили мужчину с травмой, застрявшего в районе бухты Саранная

О пострадавшем спасателям сообщили туристы. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Елизовском районе на Камчатке спасатели МЧС эвакуировали из труднодоступного района мужчину с травмой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам единого ситуационно-мониторингового центра вечером, 23 декабря, поступил звонок. Специалистам сообщили, что на прибрежной территории бухты Большая Саранная в охотничьих угодьях застрял мужчина с травмой ноги, здесь он чинил свой снегоход. Человек, обратившийся к спасателям, вместе с товарищем пытались эвакуировать пострадавшего, но не смогли.

Утром, 24 декабря, семь сотрудников МЧС отправились выручать мужчину. Добирались по бездорожью, через устья рек и подтопленные прибрежные зоны бухты. На месте они осмотрели пострадавшего, он передвигался с трудом из-за резкой боли в ноге. Из-за особенностей рельефа территории в ближайший населенный пункт больного доставили на нартах и снегоходах и передали медикам.

Мужчину доставили в ближайший населенный пункт и передали медикам. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Камчатские спасатели напоминают о том, что на погоду в крае влияет тихоокеанский циклон, на большей территории полуострова столбики термометров поднимаются выше нуля градусов, из-за чего толщина льда на водоемах стремительно уменьшается.

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