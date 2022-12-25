Пожар вспыхнул в ночь на 25 декабря, людей вывели. Фото: принтскрин видео, соцсети

В сети опубликовали момент возгорания вентиляции в ночном Unique на Светланской во Владивостоке. На кадрах отчетливо видна причина пожара – группа тусовщиков зажгла фейерверки и бенгальские огни прямо в здании. Огонь в заведении вспыхнул около двух часов ночи. В клубе в это время было большое количество народу. К счастью, трагедии удалось избежать - сотрудники заведения смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами

Все произошло в момент поздравления именника в ночь на 25 декабря. Один из посетителей (вероятно, один из самых высоких) случайно поджег потолок горящим предметом – несмотря на это, молодые люди продолжили праздновать на фоне разгорающегося огня. Паника началась только тогда, когда в прямом смысле запахло жареным.

– Мы все умрем, – крикнул позже один из гостей заведения.

Как ранее писала редакция, руководство клуба не организовало правильной эвакуации посетителей. Это видно из очередей, которые собрались в помещении – ведь выход был только один. Как стало известно из сообщения региональной прокуратуры Приморья, силы МЧС к тушению пожара не привлекались. Никто не звонил в чрезвычайные службы. Надзорное ведомство Владивостока начало проверку по факту возгорания.

Напомним, в столице Приморья еще не забыли пожар в ресторане Zuma в декабре 2022 года. Видимо, не все рестораторы решили проверить безопасность своих заведений после трагедии.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:10.

Полиция Приморья начала проверку по информации о возгорании. По предварительным данным, в результате инцидента никто из посетителей и персонала заведения не пострадал.

– По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством, – уточнили в пресс-службе УМВД региона.

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