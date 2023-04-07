Обнаружить, вылечить: где во Владивостоке выявить рак груди на ранних стадиях

Предоставлено ООО «Маммологический центр»

Рак молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний. В «Маммологическом центре» во Владивостоке опытные врачи диагностируют и лечат этот недуг. К специалистам обращаются жительницы не только из краевой столицы и Приморья, но и других регионов Дальнего Востока – с Камчатки и Сахалина, и находятся под наблюдением специалистов не один год.

Диагностику и лечение проводят опытные высококвалифицированные онкологи-маммологи, в том числе и известный во всем Приморье врач Владимир Апанасевич. Используя инновационные методы, специалисты выявляют доброкачественные заболевания и злокачественные опухоли на ранних стадиях, что позволяет проводить щадящие операции с сохранением молочной железы.

Коллектив учреждения не стоит на месте и постоянно развивается, получая все больше новых знаний: сотрудники обучались и стажировались в Австрии, Китае, Сингапуре, Южной Корее, каждый год участвуют в конгрессах по онкологии, в том числе и за рубежом, печатаются в местных газетах и журналах, причем у врачей есть свои рубрики о профилактике развития рака молочной железы. Центр также помогает в организации конференции всероссийского масштаба о проблемах этого заболевания, которая проходит во Владивостоке.

Настало время проверить свое здоровье и довериться врачам «Маммологического центра».

Наш адрес:

Владивосток, улица Калинина,17В +7-950-299-22-66

Сайт mammologvl.ru

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