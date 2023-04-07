Размером с трехлитровую банку: в Приморье врачи провели уникальную операцию

По словам специалистов, огромные опухоли у детей такого возраста встречаются редко. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Уникальную операцию провели врачи Центра охраны материнства и детства. Специалисты удалили восьмилетней гигантскую опухоль, которая по размерам схожа с трехлитровой банкой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Школьницу беспокоили боли внизу живота, тошнота и слабость. Анализы крови показали небольшой лейкоцитоз (увеличение числа лейкоцитов. – Прим. ред.). Предварительный диагноз в больнице – киста яичника, в центре девочке провели дополнительное обследование, которое показало, что у нее гигантское образование. По словам заместителя главного врача по медицинской части Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Юлии Утюшевой, огромные опухоли у детей такого возраста встречаются редко.

За лечение девочки взялся врач акушер-гинеколог Мнацакан Симонян. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе центра, стаж его работы 25 лет, поэтому он не боится выполнять столь сложные задачи. Операция прошла успешно, специалисты сохранили репродуктивную функцию пациентки, и ребенок вернулся домой к родителям.

Врач акушер-гинеколог Мнацакан Симонян. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Как рассказал Мнацакан Симонян, чаще всего в центр девочки поступают уже с огромными опухолями потому, что в районных больницах порой не хватает врачей. За последние два года пациентками учреждения становились юные жительницы Приморья девяти и десяти лет и дальше по возрастающей.

– Мы выполняем весь объем гинекологических операций, стараемся делать эндоскопически, без разрезов, чтобы сохранить яичники и маточные трубы, а девочки в будущем могли родить. Обычно подобные операции длятся от часа до двух, все зависит от размера опухоли, где она расположена и от роста ребенка – чем он меньше, тем сложнее лечить.

Врач добавил, что подобные заболевания могут протекать без каких-либо болей, но стоит обращать внимание на то, увеличивается живот или нет. В первую очередь необходимо обратиться к гинекологу или хирургу.

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