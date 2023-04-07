Тест: уверены ли вы, что знаете Владивосток?

Проверим ваши знания.
Фото: Антон ПИКУС
Владивостокцы, прожившие годы в приморской столице, часто не знают самых интересных фактов о ее улицах, архитектуре и истории. «Комсомольская правда» подготовила короткий тест, чтобы каждый смог проверить, насколько хорошо он дальневосточный центр.
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