Тест: уверены ли вы, что знаете Владивосток?

Проверим ваши знания. Фото: Антон ПИКУС

Владивостокцы, прожившие годы в приморской столице, часто не знают самых интересных фактов о ее улицах, архитектуре и истории. «Комсомольская правда» подготовила короткий тест, чтобы каждый смог проверить, насколько хорошо он дальневосточный центр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.