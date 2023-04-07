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Владивосток7 апреля 2023 6:45

Тест: уверены ли вы, что знаете Владивосток?

«Комсомольская правда» подготовила несколько вопросов на знание истории приморской столицы
Виктория ТЕРЕНТЬЕВА
Проверим ваши знания.

Проверим ваши знания.

Фото: Антон ПИКУС

Владивостокцы, прожившие годы в приморской столице, часто не знают самых интересных фактов о ее улицах, архитектуре и истории. «Комсомольская правда» подготовила короткий тест, чтобы каждый смог проверить, насколько хорошо он дальневосточный центр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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