Код красный: на камчатском полуострове началось извержение вулкана

Вид на извержение вулкана Безымянный из поселка Козыревск. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Безымянный в пятницу, 7 апреля, начал извергаться на Камчатке. Специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН заявили, что в 17:42 (8:42 по московскому времени) зафиксировали максимальную на тот момент высоту пеплового выброса, она составила около 10 тысяч метров над уровнем моря. При этом, отметим, сам вулкан возвышается на 2882 метра, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Согласно данным видеонаблюдения, всю неделю в районе геологического образования наблюдалась яркая термальная аномалия. Накануне, 6 числа, исполин выбросил пепел на высоту 4500 метров, также по склону сошли обломочные лавины. Ночью было заметно свечение купона.

По последним данным, ученые КФ ФИЦ ЕГС РАН присвоили вулкану красный код. Это означает, что сильные землетрясения регистрируются на удаленных станциях, пепел вырывается на высоту минимум до 8 километров над уровнем моря, возможно вытекание лавы.

Сейсмостанции продолжают мониторинг обстановки.

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту более 10 километров. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

Тем временем специалисты ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, просят жителей и туристов отказаться от посещения Безымянного, а также «соседнего» Шивелуча, которые оба расположены в Усть-Камчатском районе. Не стоит устраивать себе прогулки и в окрестностях вулканов (до 25 километров), так как пепел распространяется на большое расстояние.

Вид на извержение Безымянного из поселка Ключи Камчатки. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

– На Безымянном продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. В любое время возможны пепловые выбросы до 15 километров над уровнем моря, – подчеркнули спасатели. – Опасность представляют пепловые выбросы и обвалы. Не исключены пеплопады в близлежащих населенных пунктах.

Житель поселка Козыревск Камчатского края сфотографировал извержение вулкана Безымянный. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

Пилотам стоит воздержаться от полетов, так как аэрозольные и пепловые облака угрожают безопасности и воздушных судов, и людей.

Специалисты следят за извержением. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН

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