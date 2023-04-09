Школьники во Владивостоке могут выявить раковые клетки и создавать 3D-экспозиции

Ребята работали над реальными заказами российских компаний. Фото: Яна АСТАХОВА

В Дальневосточном федеральном университете школьники представили свои проекты. Две недели в рамках Тихоокеанской проектной школы ребята под присмотром преподавателей университета работали над реальными заказами российских компаний. Всего было четыре направления: инженерное, биомедицина, биотехнологии, IT. Старшеклассники прошли конкурсный отбор и трудились на площадках ДВФУ под наблюдением кураторов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

13 команд с уникальными проектами, при чем, многие ребята приехали из других регионов! «КП» удалось побеседовать с авторами нескольких выдающихся заявок.

Идей у школьников – уйма. Так, участники разработали проекты тест-системы для диагностики болезни Вильсона-Коновалова, диагностической панели для распознавания опухолевых клеток, анализа энергопотребления, натуральных красителей из приморских растений и микроводорослей, мобильные приложения для океанариума и другие. Старшеклассники не только занимались с наставником, но и посещали мастер-классы.

ВИРТУАЛЬНАЯ ФОТООХОТА В ОКЕАНАРУИМЕ

Да-да, вполне вероятно, что в излюбленном месте приморцев можно будет «ловить» рыб камерой смартфона – как в нашумевшей Pokemon Go. Две команды презентовали проекты для Приморского океанариума, рассчитанные на вовлечение посетителей в изучение подводного мира.

Участников ждала пресс-конференция. Фото: Яна АСТАХОВА

– Мы заметили, что некоторые экспозиции пользуются меньшей популярностью по сравнению с остальными. Привлечь посетителей поможет наш проект в IT-направлении. Это прототип приложения дополненной реальности в океанариуме, включающий в себя возможность путем сканирования QR кода вывести 3D графики – изображение вымерших животных, имитацию дождя в тропическом лесу. В перспективах у нас создание полноценного мобильного приложения для посетителей океанариума, а также создание подобного для других музеев, зоопарков и прочего, – поделился Аким Линейский, 3D-моделлер проекта «Приморский океанариум: экспозиции в AR».

– В океанариуме проводятся станционные игры для детей, но чаще всего задания по типу решить кроссворд. Мы решили разнообразить эту деятельность и создали мобильное приложение для проведения фотоохоты. В чем суть? Дается изображение и описание определенной рыбы, посетителям нужно найти ее в океанариуме и сфотографировать. А нейросеть позволяет определить правильную ли рыбу сфотографировал человек, – рассказал Иван Губанов, backed-разработчик, аналитик данных проекта «Океанариум: интерактивная игра Фотоохота».

Проекты высоко оценили заказчики. Высок шанс, что их воплотят в жизнь.

– Проект «Экспозиция в AR» поможет расширить представление об экспозициях. Наши возможности ведь ограничены. Например, мы, к сожалению, не можем воскресить вымершее животное, показать некоторых рыб. Мы с ребятами общались, они рассказывали, что сделали даже точный размер животных. В масштабе экспозиции это выглядит очень хорошо, посетители сразу понимают, как бы это выглядело вживую. Их проект поможет задержать глаза посетителей. Второй проект «Фотоохота» разнообразит наши станционки. Молодежь сейчас сидит в телефонах. А так ты и экспозицию изучил, и в телефоне посидел. Мы планируем использовать такие проекты. Это действительно что-то новое и дополнительный интерактив для нашего океанариума, – отметила Екатерина Раевская, старший специалист отдела просвещения Приморского океанариума.

КРАСКА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

Многие проекты были направлены на развитие Приморского края. Среди них, например, проект пищевой инженерии.

– Две недели мы работали над созданием натуральных красителей из наших региональных растений и микроводорослей с сохранением всех полезных свойств. Полученные красители способны заменить синтетические. Нами разработана усовершенствованная технология изготовления красителей, которая сохраняет ресурсы, не требует больших финансовых затрат, решает проблему импортозамещения и положительно влияет на местное производство, – рассказала Виталия Блящук из команды проекта «Food Biotech: технологии пищевой инженерии».

. Фото: Яна АСТАХОВА

После презентации ребят ждала пресс-конференция. На главный вопрос – будут ли проекты жить дальше? – школьники уверено отвечают «Да».

Напомним, Дальневосточный федеральный университет проводит «Тихоокеанские проектные школы» с 2015 года для погружения старшеклассников в технические, гуманитарные и естественнонаучные направления. Это образовательный интенсив для старшеклассников, прошедших конкурсный отбор. Совместно с преподавателями университета и представителями компаний школьники разрабатывают проекты для реальных заказчиков, чтобы решить актуальные для края проблемы.

. Фото: Яна АСТАХОВА

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