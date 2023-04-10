Во Владивостоке в понедельник преимущественно без осадков, свежий южный ветер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале этой недели погода в Приморском крае будет переменчивой. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробнее – в материале.

В понедельник, 10 апреля, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который придет из Китая. В крае обойдется без осадков, температура будет варьироваться от -3°C до +3°C, в горных районах до -6°C.

Днем в континентальных районах будет очень тепло: +16…+22°C. На побережьях немного прохладнее, но тоже комфортно: +9…+15°C.

Во вторник, 11 апреля, над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы и на большей части территории края пройдут дожди. Ночь будет теплее, а день холоднее понедельника: +3…+14°C.

В среду, 12 апреля, атмосферные фронты уйдут на восток, дожди прекратятся. Вслед за ними начнет вторгаться гребень антициклона и, по традиции, вместе с ним холодная воздушная масса. Температурный фон станет ниже на 2-4 градуса.

Во Владивостоке в понедельник преимущественно без осадков, свежий юго-восточный ветер. Ночью +3…+6°C, днем +7…+10°C.

Во вторник во Владивостоке облачно и дождливо, сохранится свежий южный ветер. Температура воздуха ночью останется на уровне понедельника.

В среду во Владивостоке погода наладится, прояснится, но задует сильный северо-западный ветер. Ночь станет прохладнее, а день теплее на два градуса.

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