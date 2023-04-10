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Владивосток10 апреля 2023 4:13

В зоопарке в Приморье канадская волчица спустя пять лет родила своего первого малыша

Новый обитатель учреждения уже пытается делать первые самостоятельные шаги
Павел САХАРОВСКИЙ
Дженна не отходит от малыша ни на шаг.

Дженна не отходит от малыша ни на шаг.

Фото: принтскрин видео.

В зоопарке «Чудесный» под Уссурийском родился канадский волчонок. Пополнения семьи Дженны и Болто сотрудники учреждения ждали более пяти лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам работников зоопарка, примерно пять лет назад одна из первых обитателей – канадская волчица Дженна начала жить в одном маленьком вольере с самцом Болто. В прошлом году их пересилили в более просторное жилище. А в марте 2023 года у них появился малыш.

Как поделилась руководитель зоопарка Екатерина Зотова, пополнение волчьей семьи говорит о том, что животные содержатся в хороших условиях.

– Мы давно планировали переселить волков в новый вольер, но те, кто занимаются стройками, знают, какое это дорогое удовольствие. Но тем, не менее, в прошлом году мы сделали много – переселили сразу несколько видов животных в новые просторные вольеры и надеемся на пополнение не только в волчьей семье.

Дженна практически не отходит от волчонка, которые недавно раскрыл глазки и пытается делать первые самостоятельные шаги. Болто же охраняет свою семью и добывает для них еду.

Сотрудники зоопарка ждут, что скоро волчица вместе с малышом будет выходить из закрытого вольера на свежий воздух, благодаря чему посетители учреждения смогут увидеть нового обитателя.

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