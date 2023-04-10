В зоопарке в Приморье канадская волчица спустя пять лет родила своего первого малыша

Дженна не отходит от малыша ни на шаг. Фото: принтскрин видео.

В зоопарке «Чудесный» под Уссурийском родился канадский волчонок. Пополнения семьи Дженны и Болто сотрудники учреждения ждали более пяти лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам работников зоопарка, примерно пять лет назад одна из первых обитателей – канадская волчица Дженна начала жить в одном маленьком вольере с самцом Болто. В прошлом году их пересилили в более просторное жилище. А в марте 2023 года у них появился малыш.

Как поделилась руководитель зоопарка Екатерина Зотова, пополнение волчьей семьи говорит о том, что животные содержатся в хороших условиях.

– Мы давно планировали переселить волков в новый вольер, но те, кто занимаются стройками, знают, какое это дорогое удовольствие. Но тем, не менее, в прошлом году мы сделали много – переселили сразу несколько видов животных в новые просторные вольеры и надеемся на пополнение не только в волчьей семье.

Дженна практически не отходит от волчонка, которые недавно раскрыл глазки и пытается делать первые самостоятельные шаги. Болто же охраняет свою семью и добывает для них еду.

Сотрудники зоопарка ждут, что скоро волчица вместе с малышом будет выходить из закрытого вольера на свежий воздух, благодаря чему посетители учреждения смогут увидеть нового обитателя.

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