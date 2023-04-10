В Приморье попало на видео обрушение 38-летнего колеса обозрения

Момент падения попал на видео. Фото: администрация Арсеньевского ГО

Колесо обозрения упало на территории парка «Восток» в Арсеньеве 10 апреля. Рухнувший аттракцион шокировал местных. Спустя пару часов на эпичное видео, разлетевшееся по социальным сетям, отреагировала региональная прокуратура, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Редакция разобралась в деталях истории. По данным надзорного ведомства, объект был признан аварийным еще в 2021 году, как и большая часть аттракционов в почти 40-летнем парке. Оборудование мэрия выставила на аукцион: вырученные деньги пошли бы в городской бюджет. Сам комплекс уже давно закрыт, поэтому никого, кроме рабочих, в момент обрушения на месте не было. Собственно, произошедшее на кадрах оказалось запланированным демонтажем. Городской парк, к слову, принадлежит муниципалитету – там отметили, что планируется реконструкция полюбившегося местным парка.

Однако у надзорного ведомства все равно возникли вопросы к проводимым работам, в первую очередь, прокурора Арсеньева, приехавшего на место, заинтересовал вопрос безопасности. Демонтаж вел новый собственник, подчеркнули в пресс-службе ведомства, однако проверка все равно будет проведена.

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