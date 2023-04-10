Во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник

В студии была Наталья Руденко, начальник управления городской средой администрации. Фото: Комсомольская правда

В столице Дальнего Востока стартовал санитарный двухмесячник, а уже через несколько недель жители города смогут присоединиться к ежегодному общегородскому субботнику. Подробности о мероприятии и о том, как жители города могут принять участие в обновлении городской среды, на радио «Комсомольская правда» (90.4FM) раскрыла Наталья Руденко, начальник управления городской средой администрации Владивостока.

Сотрудники управления администрации и управляющих компаний уже приняли участие в общекраевом субботнике 25 марта.

– В каких общественных пространствах вы наводили порядок 25 марта?

– Наводили порядок на социальных объектах: госпиталь для ветеранов войн и территория возле роддома, форт Муравьева-Амурского, которая принадлежит Музею-заповеднику, а также на площадках, которые прилегают к территориям предприятий. Мы были приятно удивлены живым откликам от организаций на нашу инициативу и рады, что смогли оказать помощь.

– Какие основные работы будут проведены за эти 2 месяца?

– Очистка прибордюрной полосы, отмывка лееров и остановок от граффити, подбор случайного мусора на газонах и придорожной полосе. Кроме того, МКУ «Зеленый Владивосток» будет заниматься обрезкой деревьев, корчевкой пней, выносом веток, очисткой озелененных зон и уборкой скверов.

– Как горожане могут принять участие в субботнике 22 апреля?

– В рамках городского субботника горожане могут принять участие в уборке городской территории. Для этого нужно заказать необходимое количество ресурсов, таких как перчатки и мешки, а также договориться с административно-территориальным управлением о выдаче расходного материала. Можно заказать машину на вывоз мусора.

– Как организован вывоз мусора на субботнике?

– Важно понимать, что за это отвечает организатор субботника, которым может быть юридическое лицо или управляющая компания. Если горожане собрали мусор на общегородской территории, то они могут обратиться к организатору субботника по телефону, через сайт, социальные сети или связаться с администрацией города.

– Какую роль в уборке территории после субботника играет экологический оператор и как происходит взаимодействие между ним, жильцами и управляющей компанией?

– Экологический оператор принимает шины от управляющих компаний на своей площадке складирования крупногабаритных отходов. УК должна доставить шины до оператора. Расходы на вывоз мусора включены в тариф на содержание дома. Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, жильцы могут обратиться к совету дома или написать жалобу в ГЖИ, а в крайнем случае инициировать смену управляющей компании.

– Будет ли в этом году во Владивостоке уделено особое внимание уборке прибрежных территорий в городе?

– Большинство территорий во Владивостоке закреплены за определенными организациями, которые заключают договоры с подрядчиками на уборку. Однако, есть территории, такие как побережья, которые имеют неясный статус и не могут быть включены в плановую уборку. В таких случаях эти территории передаются горожанам, чтобы они сами заботились о чистоте и порядке.

– Какие контактные данные управления во Владивостоке можно найти на сайте города для обращения по поводу вопросов, связанных с общегородским субботником?

– Телефон управления и Единая дежурная диспетчерская служба.

Власти Владивостока призывают жителей принимать участие в субботниках. Большинство территорий закреплены за определенными организациями, которые занимаются их уборкой.

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