«Самое тяжелое – не успеть оказать помощь»: спасатель, признанный лучшим на Камчатке, рассказал о профессии

Сергей Дружинин. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сергей Дружинин, спасатель 2 класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Камчатки стал лучшим в крае. Операция на вертолете, подъем в гору, ликвидация последствий ЧС – в послужном списке сотрудника сотни опаснейших вылазок и десятки спасенных жизней. «Комсомольская правда – Владивосток» решила рассказать о лауреате фестиваля «Созвездие мужества-2022». Детали привели в пресс-службе регионального МЧС.

Коллеги описывают Сергея Дружинина как скромного мужчину, готового прийти на помощь в любую минуту. Бывший альпинист частенько использует свои навыки и в новой работе. Сожалений по поводу выбора профессии, рассказал спасатель, никогда не было.

Спасатель пришел в профессию в 2012 году. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Путь специалиста МЧС Сергей начал в 2012 году: говорит, попасть в отряд казалось ему настоящим чудом. «Бумажки» и прочие радости офиса совсем не привлекали; он всегда хотел, чтобы работа была связана с активностью и приносила пользу. На вопрос «что самое страшное в такой экстремальной работе?» отвечает отнюдь не тривиально:

Коллеги называют скромным. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Конечно, как и любому человеку, мне бывает иногда страшно, привыкнуть к такой работе невозможно. Но отступать нельзя, ведь от нас зависят чужие жизни. Правда настоящий страх, как ни странно, я испытываю, когда мы приезжаем к одиноким пенсионерам. Часто бывают сигналы о необходимости оказать ту или иную помощь пожилым людям, поднять с кровати, например. Сложно видеть одинокого человека. <...> Самое тяжелое – это все-таки моменты, когда не смог оказать помощь.

Сергей неоднократно участвовал в спасениях во время чрезвычайных ситуаций, в помощи пострадавшим в крупных ДТП. Одной из последних запоминающихся поисковых операций была помощь пострадавшим на Ключевской сопке в сентябре 2022 года. Спасатели эвакуировали тела девяти погибших. Спастись удалось только трем. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала историю в подробностях.

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