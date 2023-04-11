«Пошел вон отсюда, тварь»: драка между школьником и учителем во Владивостоке попала на видео

По непонятным пока причинам ребенок, как говорится в социальных сетях, буквально накинулся на педагога с кулаками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной скандал назревает в одной из школ во Владивостоке. В этот раз случай рискует стать действительно резонансным. В центре внимания оказались учитель и ученик. Между ним произошла драка. Причины пока неизвестны – этим сейчас занимается полиция. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Если быть точными, то речь идет о средней общеобразовательной школе №79, расположенной в поселке Трудовое. В феврале 2023 года здесь произошел вопиющий инцидент. Пока известно немного: во время урока в 7 «А» классе один из школьников сорвал занятие. Учитель, у которого, судя по всему, просто сдали нервы, попросил мальчика покинуть класс. Вот здесь-то и начинается самое интересное.

По непонятным пока причинам ребенок, как говорится в социальных сетях, буквально накинулся на педагога с кулаками. Учитель вместо того, чтобы пресечь конфликт, невольно стал участником потасовки. Пока он «доталкивал» ребенка до выхода, с уст сорвалось выражение, которое явно не должно было звучать в стенах школы.

– Пошел вон отсюда, тварь! – крикнул разъяренный преподаватель.

Все это попало на видео – съемку вел один из одноклассников. И судя по возгласам в конце, сидевшие в кабинете ребята явно были в шоке. Хотя с самого начала все это вызывало у них только смех.

О случившемся известно стало только сейчас. Получается, что все это время руководство учебного заведения умело скрывало произошедшее. Более того, на педагогическом совете школьников лишь настоятельно попросили не снимать больше ничего подобного на видео.

В полиции теперь об этом тоже знают и уже проводят проверку – по материалам записи, опубликованной в социальных сетях.

– В настоящее время инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Детский омбудсмен тоже в курсе происходящих событий. Корреспонденту «КП-Владивосток» Ольга Романова сообщила, что пока находится в фазе проверки всех обстоятельств.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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