Перекрытие дорог во Владивостоке на 9 мая 2023 года: адреса, даты, репетиция парада

Первая репетиция начнется в ночь на 14 апреля. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Во Владивостоке в ночь с 13 на 14 апреля до 6:00 пройдет репетиция военного парада в честь Дня Победы. Следующие подготовки к празднику запланированы на 18, 21, 26, 28 апреля, а также 3, 5 и 7. В эти дни некоторые улицы перекроют, в пресс-службе мэрии рассказали, где введут ограничения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 14, 18 и 21 апреля движения ограничат с 4:00 до 6:00 на следующих улицах:

Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Алеутской от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

Светланской от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

Уборевича от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

Следующие репетиции запланировали с 21:00 до 00:00 на 26 и 28 апреля. В эти дни ограничения ожидаются на:

1-й Морской от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

Алеутской от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Алеутская;

Корабельной Набережной от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланская до пересечения с Океанским проспектом;

Светланской от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей 1-я Морская;

Светланскому переулку от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Уборевича от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

В мае, 3 и 5 числа, с 21:00 до 00:00 перекроют дороги на:

1-й Морской от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Алеутской от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

Корабельной Набережной от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

Петра Великого от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

Светланской от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

Светланском переулке от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Уборевича от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

Еще одна репетиция состоится 7 мая с 9:00 до 13:00 (резервное время – с 21:00 до 00:00). Из-за этого ограничат движение на:

1-й Морской от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Алеутской от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

Корабельной Набережной от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

Петра Великого от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

Светланской от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

Светланском переулке от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

В день праздника, 9 мая, с 6:00 до 16:00 перекроют следующие улицы:

Корабельная Набережная от дома № 1 «А» по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

Светланский переулок от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

В этот же день с 7:00 до 18:00 ограничат движение на:

1-й Морской от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Алеутской от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

Батарейной от пересечения с улицей Западная до дома № 2 улице Батарейная;

Верхнепортовой от дома № 2 улицы Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

Лазо от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

Светланской от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

Светланском переулке от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

Уборевича от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

В пресс-службе мэрии добавили, что будет организован объезд по улицам 1-я Морская, Батарейная, Всеволода Сибирцева, Западная, Луцкого, Набережная, Пограничная, Пушкинская, Светланская, Семеновская, Суханова, Тигровая, Уборевича.

А мы напомним, как проходил праздничный парад во Владивостоке в прошлом году. По Светланской улице города пронесли Знамя Победы, а затем губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил всех присутствующих. После минуты молчания с кораблей ТОФ дали залп. Более подробно о мероприятии можно прочитать в нашем отдельном материале.

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