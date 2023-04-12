По пути встретил любовь: незрячий инвалид из Приморья проехал через всю Россиию за новым другом

В трудную минуту Виталий может опереться на нового друга. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В статусе героя этого материала написано: «Забудь прошлое. Живи настоящим». Виталий Ткаченко из Кавалерово. Ему 53 года, из которых больше шести лет он – незрячий. Эта история человека, который не опустил руки, потеряв возможность видеть мир; заново нашел себя и обрел счастье. Виталий рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», как добирался до нового друга – пса-поводыря – в соседний регион, а также о новых виражах и желании быть полезным.

«Как жить дальше?»

Из-за атрофии глазных нервов жизнь Виталия изменилась. В прежние годы он владел собственной компанией, занимался ремонтом, путешествовал по стране. Зрение ухудшалось, падало – первая стадия, вторая, третья; линзы сменялись лупами. Затем стало совсем плохо – врачи сказали, что проблемы вызвали токсичные стройматериалы. Пришлось вернуться в родительский дом.

Север Приморья, пожалуй, меньше всего развит в плане инфраструктуры. В небольших городах и поселках много лет ветшают тротуары, нет тактильной плитки, голосовых пешеходных переходов, поручней и бордюров. По словам Виталия, выбраться куда-то из дома непросто, приходится надеяться на помощь волонтеров.

– Для маломобильных существует такое приложение, в котором можно связаться со свободным человеком, и он будет сопровождать тебя в дороге. Телефон прикрепил на грудь, включил камеру и через наушник слушаешь указания.

Север Приморья плохо всего развит в плане инфраструктуры. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

К сожалению, активисты не могут постоянно поддерживать маломобильных. Созвониться в темное время суток едва ли получится из-за плохого качества изображения или часовых поясов. Несмотря на это Виталий не теряет бодрости духа. Он играет в теннис для инвалидов, даже собирается открыть свое подсобное хозяйство.

– В какой-то момент я подумал – как жить дальше? Руки и ноги есть, только не вижу, но работать могу. Матери больше 80 лет, нужно помогать. Услышал по радио про общество слепых и позвонил туда в надежде найти вакансию.

Отдельных организаций, которые могли бы защищать права инвалидов на севере Приморья, нет. Виталий захотел создать группу, которая могла бы делать это на общественных началах. Так, удалось связаться с председателем Приморской региональной организации ВОС Дмитрием Поташевым, который предложил нашему собеседнику отправиться в Волоколамск, чтобы отучиться на инспектора доступной среды.

– С этого момента началась моя новая жизнь, появились знакомства. Там же, в Московской области, я заехал в питомник в городе Железнодорожный, где готовят собак для инвалидов.

Полкан

– От Волоколамска до Железнодорожного недалеко. Приехал к ним, когда был на учебе; познакомился с собачкой, двое суток у них провел и понял, что без такого друга – никуда. Гаджеты – это хорошо, но живые мозги никто не заменит.

Песелей обучают под каждого человека индивидуально. Виталий заполнил анкету, в которой описал свой рост, вес, образ жизни, характер и другие параметры. Там-то жизнь героя истории и приобрела новый поворот.

– Я знаком с женщиной, инвалидом, у нее сахарный диабет. Она рассказала мне, что, когда спит, уровень сахара в крови начитает падать, но она этого не может почувствовать. Ее поводырь подходит, берет в зубы кубик и носом в нее тыкает, мол, возьми кусочек. Даже такие тонкости собачки знают.

До девяти месяцев питомцев растят волонтеры. Полкан, новый друг Виталия, рос в семье, где было пять детей. Первый раз Виталий встретил своего товарища полгода назад, и 13 марта настало время забирать нового друга, когда тот был готов и обучен. Как и сам путешественник, прошедший курсы по новому делу.

– Меня все спрашивают: «Как ты путешествуешь? Это же сложно». Знаете, сейчас такое классное сопровождение везде. Мой путь начался примерно так: я вышел из подъезда, на звук сел в машину, приехал, водитель мне помог попасть на автобус. Если раньше приехал – надеешься на прохожих. В аэропорте оборудованы комнаты для маломобильных, куда тебя садят, берут документы и идут оформлять полет. В Шереметьево мне помогли добраться на аэробусе до станции метро Белорусская, оттуда я и приехал в город.

Вернулся Виталий 5 апреля. Дорога обратно заняла 30 часов, 14 из них Виталий провел в автобусе из Хабаровска в Кавалерово. Теперь Полкан сопровождает не только мужчину, но и его девушку. С новой возлюбленной познакомились в Комсомольске-на-Амуре.

Как признается наш собеседник, ему подобрали очень ласкового пса породы лабрадор.

– Кусаться, наверное, по природе не может, а вот целоваться любит. Правда, когда целует – может больно ударить носом. Полкан очень послушный – когда кошка-провокатор пробегала перед другими собаками, все лаяли, а он поднял голову и посмотрел на меня.

Инспектору часто приходится путешествовать по Дальнему Востоку. Он создал в социальных сетях несколько чатов, где инвалиды могут получить бесплатную консультацию у юристов, обратиться со своей проблемой к специалистам. Первый раз Виталий попробовал себя в новой должности в музее Арсеньева, где настраивали инфраструктуру для маломобильных. Затем поехал по северным музеям.

В планах – помогать людям, завести подсобное хозяйство, в общем, брать от жизни все. Уверены, к этому герою мы еще вернемся – за новыми вдохновляющими историями.

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