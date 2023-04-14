Террор электросамокатов: приморский капитан полиции разъяснил, что можно и нельзя СИМам

Андрей Боровский. Фото: Руслан НОВИКОВ

Только города России привыкли к подросткам на мопедах, как «наездники» самокатов стали новой опасностью как для пешеходов, так и для самих себя. Во Владивостоке нередко происходят ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), как теперь их «законно» называть. Зачастую участниками аварии выступают несовершеннолетние. К самокатчикам мы еще не привыкли, а те все чаще вызывает негодования со стороны водителей и пешеходов – потребовались коррективы в законы. Их приняли 1 марта.

Имеют ли право самокатчики разъезжать по пешеходной зоне? Как сотрудники ГИБДД борются с водителями мопедов и самокатов, нарушающими правила? И какую ответственность несут родители подростков, управляющих самоходными устройствами? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) ответил капитан полиции Владивостока Андрей Боровский, заместитель командира роты №1 батальона №1 полка дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД УМВД Владивостока.

– К какой категории относятся самокаты, маломощные скутеры и прочая самодвижущаяся техника?

С 1 марта 2023 года электросамокаты, сигвеи, моноколеса и другая подобная техника относятся к средствам индивидуальной мобильности. Масса СИМ не должна превышать 35 килограмм, а скорость – 50 километров в час. Если скорость выше, а это, как правило, касается мопедов, то нужно иметь соответствующую категорию права управления. Такое средство передвижения получает регистрационный знак.

– Можно ли детям ездить на электросамокате?

– Да, но есть определенные условия. Для подростков старше 14 лет движение разрешено по велосипедной дорожке или по проезжей части велосипедной зоны. Если масса СИМ не превышает 35 килограмм, то допускается перемещение по тротуарам. Это правило работает только при отсутствии велодорожки.

В крайнем случае – если всего этого нет – дети до 14 лет могут ездить по обочине только в сопровождении взрослых.

А дети от 7 до 14 лет имеют право перемещаться на СИМ по тротуарам и велодорожкам в пределах пешеходных зон. Младше 7 лет – только по тротуарам. Мы всегда обращаем внимание родителей, чтобы те не допускали выезд ребенка на дороги общего пользования.

Важный вопрос, волнующий многих – передвигаться на СИМ по тротуару можно только со скоростью пешеходов. Если превышаете, то нужно спешиться. Это касается и детей, и взрослых.

– Кто будет пресекать нарушение правил дорожного движения управляющими СИМ?

– Госавтоинспекция в первую очередь. Законодатель ввел средства индивидуальной мобильности в рамки закона, поэтому теперь нам проще будет работать в данном направлении. С этого года водитель СИМ является участником дорожного движения. Инспекторы ГИБДД могут составлять административный материал в зависимости от обстоятельств нарушения. Если мы говорим о несовершеннолетнем, то ответственность несут родители. Кроме того, возможно привлечение службы участковых.

– Часто ли сотрудники ГИБДД фиксируют ДТП с участием СИМ или мопедов?

– С начала этого года их было не так много, все-таки теплая погода установилась недавно. Но мопедов и самокатов на улице с каждым днем все больше, поэтому ожидаем новые случаи ДТП.

– Мы заметили, что по городу гоняют целые банды несовершеннолетних мопедистов, хотя и в шлемах. Как донести до родителей понимание всей опасности?

– Подростки сами должны понимать все риски, а родителям нужно не забывать о вероятности тяжелых травм, вплоть до летального исхода. Периодически сотрудники госавтоинспекции посещают школы для профилактической работы.

Не забывайте, что родители подростков младше 14 лет несут за своих чад полную ответственность. Когда мы составляем протокол об административном правонарушении родители относятся по–разному – один оплеуху отвесит, другому все равно. Мы беседуем с родителями по телефону, но некоторые даже не хотят приезжать на место разбирательства.

– А какую работу проводят потом с такими подростками?

– Случаи подростков-нарушителей рассматривают на комиссии по делам несовершеннолетних, их ставят на учет. Здесь в том числе работает участковый. Мопеды, которые не соответствуют возможностям ребенка по возрасту, задерживаются.

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