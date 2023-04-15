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Владивосток15 апреля 2023 2:46

Илья Кузмицкий из Владивостока стал участником популярного шоу «Голос»

Солист владивостокской группы «Сатисфаер» исполнил трек знаменитой певицы, но жюри это совсем не понравилось
Анна СОБОЛЬ
Илья Кузмицкий, солист группы «Сатисфаер». Фото: личная страница певца в социальной сети.

Илья Кузмицкий, солист группы «Сатисфаер». Фото: личная страница певца в социальной сети.

Группа «Сатисфаер» из Владивостока приняла участие в известном шоу Первого канала «Голос». К большому сожалению фанатов, жюри конкурса номер приморцев не оценили. Чем же не понравилось выступление Ильи Кузмицкого и его группы – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ребята из Владивостока участвовали в слепых прослушиваниях. Это когда жюри сидят спиной к выступающим и могут слышать только лишь голос и музыкальные инструменты, если таковы есть на сцене. Кто стоит перед ними, судьи не видят. В жюри нового сезона шоу «Голос» в этот раз восседали певец Баста, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев.

И вот, гаснет свет, на сцене появляется Илья Кузмицкий из Владивостока в сопровождении музыкантов группы «Сатисфаер». Артисты исполняют трек небезызвестной певицы, выпускницы одной из «Фабрик звезд» на Первом канале Елены Терлеевой – «Солнце». Естественно, вся музыкальна композиция, буквально, переделана на свой лад: начиная от аккомпанемента, заканчивая манерой исполнения певца. Возможно именно эта «переделка» и сыграла злую шутку с участниками шоу – к ним не повернулся ни один из членов жюри.

Фрагмент выступления. Фото: скриншот из видео.

Фрагмент выступления. Фото: скриншот из видео.

В конце выступления кресла развернулись, и только тогда эксперты смогли увидеть, кто же выступал перед ними. Антон Беляев, мягко говоря, не очень отозвался о номере.

– Спето было так, будто бы все развалилось.

– Спето так, будто бы все умерло! – поддержал коллегу по цеху Баста.

Но жюри сослались на неправильный выбор песни и предложили ребятам исполнить что-нибудь из их репертуара. Когда Илья Кузмицкий запел, лица телезвезд изменились. Было видно, что песни собственного «производства» покорили профессионалов куда больше, чем перепетое «Солнце».

– Совсем другое дело! – поаппладировал певцам Баста.

Антон Беляев в свою очередь посоветовал восходящим звездам не забывать, кем они являются, и делать то, что подходит. Жюри пожелали удачи ребятам, а зрители проводили музыкантов со сцены под бурные аплодисменты.

После выстулпения приморцы поддержали земляка и оставили на личной странице певца в социальной сети комментарии.

– Парень, ты крут! Жаль, нельзя было исполнять свое, услышал тебя случайно проходя мимо телевизора, восхитился, нашел в сети.

– Миллиард респектов!

– Стиль прикольный. Вы молодцы.

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