Илья Кузмицкий из Владивостока стал участником популярного шоу «Голос»

Илья Кузмицкий, солист группы «Сатисфаер». Фото: личная страница певца в социальной сети.

Группа «Сатисфаер» из Владивостока приняла участие в известном шоу Первого канала «Голос». К большому сожалению фанатов, жюри конкурса номер приморцев не оценили. Чем же не понравилось выступление Ильи Кузмицкого и его группы – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ребята из Владивостока участвовали в слепых прослушиваниях. Это когда жюри сидят спиной к выступающим и могут слышать только лишь голос и музыкальные инструменты, если таковы есть на сцене. Кто стоит перед ними, судьи не видят. В жюри нового сезона шоу «Голос» в этот раз восседали певец Баста, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев.

И вот, гаснет свет, на сцене появляется Илья Кузмицкий из Владивостока в сопровождении музыкантов группы «Сатисфаер». Артисты исполняют трек небезызвестной певицы, выпускницы одной из «Фабрик звезд» на Первом канале Елены Терлеевой – «Солнце». Естественно, вся музыкальна композиция, буквально, переделана на свой лад: начиная от аккомпанемента, заканчивая манерой исполнения певца. Возможно именно эта «переделка» и сыграла злую шутку с участниками шоу – к ним не повернулся ни один из членов жюри.

Фрагмент выступления. Фото: скриншот из видео.

В конце выступления кресла развернулись, и только тогда эксперты смогли увидеть, кто же выступал перед ними. Антон Беляев, мягко говоря, не очень отозвался о номере.

– Спето было так, будто бы все развалилось.

– Спето так, будто бы все умерло! – поддержал коллегу по цеху Баста.

Но жюри сослались на неправильный выбор песни и предложили ребятам исполнить что-нибудь из их репертуара. Когда Илья Кузмицкий запел, лица телезвезд изменились. Было видно, что песни собственного «производства» покорили профессионалов куда больше, чем перепетое «Солнце».

– Совсем другое дело! – поаппладировал певцам Баста.

Антон Беляев в свою очередь посоветовал восходящим звездам не забывать, кем они являются, и делать то, что подходит. Жюри пожелали удачи ребятам, а зрители проводили музыкантов со сцены под бурные аплодисменты.

После выстулпения приморцы поддержали земляка и оставили на личной странице певца в социальной сети комментарии.

– Парень, ты крут! Жаль, нельзя было исполнять свое, услышал тебя случайно проходя мимо телевизора, восхитился, нашел в сети.

– Миллиард респектов!

– Стиль прикольный. Вы молодцы.

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