Было жарко: студенты владивостокских учебных заведений проверили свои навыки в экстремальных видах спорта и чрезвычайных ситуациях

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

На территории кампуса Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной пожарно-спасательной академии прошли ежегодные соревнования по городскому экстриму среди учебных заведений Владивостока на кубок Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, проверка умения грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, повышение спортивного мастерства. В соревнованиях участвовали студенты и курсанты Дальневосточного федерального университета, Дальневосточной пожарно-спасательной академии, Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа и Тихоокеанского государственного медицинского университета.

На всех этапах участники отрабатывают разные элементы в разных условиях. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Каждый год весной мы проводим эти соревнования для студентов города Владивостока. Это и пропаганда здорового образа жизни, и приобретение навыков выживания в тех или иных ситуациях. На всех этапах участники отрабатывают разные элементы в разных условиях: упражнения на воде, оказывают сердечно-легочную реанимацию, где-то они ездят на велосипедах и выполняют задания. Специалист в каком-то одном направлении, пусть он даже профессионал в этом деле, может плохо выступить в другом. Здесь они учатся быть универсалами. Нет приоритетного задания, все одинаково значимы и важны. Побеждает тот, кто показал максимально хорошее время на всех этапах, – отметил Сергей Спивак, заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В зачете соревнований – две группы «Юниоры» и «Мастера». В команде из двух человек участникам нужно было пройти 29 этапов, включающих экстремальные виды спорта, пожарно-спасательные упражнения и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи.

– Уже второй год как принимаю участие в этих соревнованиях – ради собственного удовольствия. Это отличная возможность с пользой провести время и проверить свои знания и навыки, – поделился Антон Витохин, 2 курс Дальневосточной пожарно-спасательной академии.

В зачете соревнований – две группы «Юниоры» и «Мастера». Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Среди заданий были транспортировка «пострадавшего» вплавь 25 метров, тесты по медицине, сердечно-легочная реанимация, преодоление на плавсредстве водного пространства, туристическая полоса препятствий, сборка и разборка автомата, подъем на скалодроме, ныряние в «прорубь», поражение цели из пневматической винтовки, поиск радиоактивного источника и другие.

– Это мои не первые подобные соревнования. До этого ездили в Хабаровск на чемпионат по спелеотуризму. Там показали неплохие результаты. Конкретно к этим соревнованиям мы не готовились. Но тренировки у нас проходят 3–4 раза в неделю. Это и прохождение трасс с помощью снаряжения, и начальная физическая подготовка, и теория. Поэтому навыки и начальная подготовка у нас есть, – рассказала Дарья Яковенко, Клуб спелеологов ДВФУ.

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