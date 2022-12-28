Прогноз погоды озвучили синоптики портала «Примгидромет». Фото: Сергей БАЛАНОВ

В канун Нового года, 31 декабря, в Приморье ворвется гребень антициклона. Синоптики портала «Примгидромет» озвучили подробный прогноз на предстоящий праздник.

По информации специалистов, в ночь на 31 декабря в крае похолодает до -21…-30°C, на северо-востоке до -35°C, на побережье -11…-18°C. Днем столбики термометров поднимутся до -6…-12°C, на востоке -1…-5°C.

В ночь на 1 января в некоторых районах края пройдет небольшой снег, морозы немного ослабеют. Днем существенные осадки не ожидаются, температура воздуха по сравнению с субботней немного понизится.

В последующие двое суток ухудшения погоды не предвидятся, обстановка на улице обещает быть благоприятной для прогулок пешком или на лыжах. В ночное время суток похолодает, а днем ожидается зимнее тепло.

Во Владивостоке в последнюю субботу 2022 года и в начале следующего года снег не ожидается. В ночь на 31 декабря столбики термометров покажут до -12…-15°C, а днем – до -3…-6°C.

Ночью 1 января минимальная температура воздуха поднимется до -10…-12°C, воскресный день будет прохладнее субботнего, морозы достигнут -6…-8°C.

Как добавили синоптики, за последние 20 лет в приморской столице в среднем в ночь на 31 декабря столбики термометров показывали -10…-16°C, днем -4…-9°C. Иногда холодало до -19…-23°C.

В новогоднюю ночь преобладала температура воздуха в -11…-15°C, в восьми случаях она опускалась до -17…-22°C.

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