Фрегат «Маршал Шапошников». Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Перед Новым годом отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения «Морское взаимодействие-2022», которое проходило в акватории Восточно-Китайского моря. Российские и китайские военнослужащие освобождали захваченные суда, вели тактическое маневрирование, стреляли глубинными бомбами по условному противнику, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Детали привели в пресс-службе ТОФ. Учения прошли в Восточно-Китайском море: корабли двух стран при поддержке вертолетов и другой военной авиации нашли условного противника и поразили. Минобороны РФ показало видео впечатляющих масштабных учений. В церемонии прощания корабли выстроились в кильватерные колонны и поприветствовали друг друга, после чего российские суда и военнослужащие Поднебесной пошли своим каждый на свой курс.

Напомним, учения велись с 21 по 27 декабря. Военно-Морской Флот России представлял флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу» и «Яньчэн», корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.

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