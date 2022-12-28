И тигру, и зайке: рассказываем, как бюджетно накрыть стол на главную ночь в году и угодить всем

Новогодний натюрморт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год к нам мчится, пора бы уже закупиться продуктами для приготовления праздничных блюд. А что если устроить шикарный новогодний ужин и потратить на это всего три тысячи рублей? «Комсомолка» покажет и докажет, что на эти деньги можно накрыть полноценный изобильный стол.

Прежде чем бежать в продуктовый, нужно составить меню, чтобы точно знать, какие продукты нам нужны. Поступим хитро, для некоторых рецептов нам понадобятся похожие ингредиенты. Радовать и баловать будем не только кролика, но и тигра, разделим на них бюджет поровну. Кстати, краснокнижная кошка оценит вкусности вместе с напарником ушастого – кошкой. В общем, никого не обделили.

БЛЮДА ДЛЯ ПОЛОСАТОГО

Побалуем редкую кошку, чтобы она с любовью вспоминала Владивосток, разнообразим меню морепродуктами. Но не обойдемся без классики. Конечно же на столе должен быть знаменитый салат оливье.

Ингредиенты:

Яйцо (3 штуки)

Маринованные огурцы (4 штуки)

Картофель (3 штуки)

Морковь (1 штука)

Горошек консервированный (400 г)

Колбаса вареная (300-400 грамм. Можно заменить на отварное куриное мясо)

Майонез – по вкусу

Оливье. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Приготовление:

Яйца отварить вкрутую, очистить и мелко нарезать. Картофель и морковь отварить прямо в кожуре (понадобится примерно 30 минут), после чего охладить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Огурцы и колбасу – нарезать кубиками.

Все ингредиенты смешать, добавить консервированный горошек. Если салат сразу подается к столу, то посолить и заправить майонезом. Если он будет храниться, то закрыть миску с салатом пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Совет: чем мельче нарезаются ингредиенты, тем вкуснее получается салат. Оптимальный размер «кубиков» для салата должен примерно соответствовать размеру одной горошины.

Предполагаем, что хищник не откажется от горячего блюда, поэтому на столе обязательно будет картофель, запеченный с чесноком в сухарях.

Ингредиенты:

Картофель (700 грамм)

Масло растительное – 4 столовые ложки

Чеснок (4-5 зубчиков)

Панировочные сухари (4 столовые ложки)

Соль

Перец черный молотый

Горячее блюдо. Фото: russianfood.com

Приготовление:

Картофель отварить. Можно в мундире, а потом очистить. Дать ему немного остыть. Затем перемешать его с маслом, солью, перцем и тертым чесноком. Сложить в пакет, насыпать сухарей и несколько раз встряхнуть, чтобы сухари равномерно распределились на картофеле. Выложить на противень и запекать до легкой румяности 30-35 минут при 180 градусах.

Мы не были уверены, что тигр будет в восторге от сладкого, поэтому решили приготовить необычный «десерт» – рулетики из моркови с картофелем, яйцами и сельдью.

Ингредиенты:

Морковь (600 грамм)

Картофель (270 грамм)

Сельдь (1 штука)

Яйцо (1 штука)

Майонез (200 грамм)

Соль по вкусу

Рулетики из моркови с картофелем, яйцами и сельдью. Фото: russianfood.com

Приготовление:

Берем сельдь, но можно использовать готовое филе (понадобится 150 г). Вместо нее можно использовать и филе другой соленой рыбы, например, красной.

Картофель и морковь вымываем, отправляем в кастрюлю и заливаем водой вровень. Ставим кастрюлю на огонь и отвариваем овощи до готовности, 20-25 минут. Воду сливаем, а овощи оставляем остывать.

Яйцо отвариваем вкрутую (8 минут) и остужаем в холодной воде. У сельди отрезаем голову и разрезаем брюшко, удаляем внутренности, хребет и кости. С филе снимаем кожу. Морковь и картофель очищаем и по отдельности натираем на средней терке.

На столе расстилаем лист фольги. Тонкую фольгу нужно сложить в 2-3 слоя, чтобы не порвалась. Выкладываем тёртую морковь. С помощью лопатки разравниваем морковь, формируя тонкий прямоугольный пласт.

От общего количества майонеза откладываем 20 грамм - для украшения готового блюда. Оставшиеся 180 грамм делим на 3 части для слоев из моркови, картофеля и яиц. Посыпаем морковь солью (одна щепотка). Сверху наносим майонез полосками.

Поверх моркови выкладываем картофель, оставляя свободное место по бокам, чтобы рулет было удобнее заворачивать. Картофель не уплотняем и не разравниваем, просто равномерно распределяем. Посыпаем солью. Сверху также наносим майонез.

Яйцо очищаем и натираем на средней терке. Выкладываем его на картофель и равномерно распределяем. Снова солим. Сверху также добавляем майонез.

Филе сельди разрезаем вдоль на полоски шириной 2,5 см (можно ещё разделить полоски на несколько частей). Выкладываем полоски сельди на край рулета. С помощью фольги сворачиваем рулет, начиная со стороны рыбы.

Готовый рулет оборачиваем фольгой. Убираем в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше на ночь. Спустя время фольгу разворачиваем. Украшаем рулет майонезом. Затем острым ножом нарезаем его порционными кусочками. Если немного отпадает морковь, ее можно легко подправить, чтобы рулетики смотрелись аккуратными. Перекладываем блюдо на тарелку и подаем на стол.

БЛЮДА ДЛЯ УШАСТОГО СИМВОЛА 2023 ГОДА

Зайку удивим салатом «Морская пена». Учитывая, что столицу Приморья «обнимают» моря, это добавит местного колорита и разнообразит кухню.

Ингредиенты:

Кальмары консервированные (одна банка)

Морковь отварная (1 штука)

Сыр твердый (150 грамм)

Яйца куриные отварные (2 штуки)

Майонез (5 столовых ложек)

Чеснок (2 зубчика)

Соль по вкусу

Салат «Морская пена». Фото: russianfood.com

Приготовление:

Подготовим все продукты для приготовления салата с кальмарами. С кальмаров сольем жидкость. Яйца отварим вкрутую. Морковь также отварим до готовности. Остудим овощи и яйца.

В миске смешаем 5 столовых ложек майонеза с пропущенным через пресс чесноком, добавим соль по вкусу. Перемешаем все ингредиенты заправки для салата.

Яйца очистим от скорлупы и натрем на средней терке. В центр блюда поставим стакан – мы будем готовить салат в форме кольца. Выкладываем яйца вокруг стакана ровным слоем. Смазываем слой яиц 1 столовой ложкой заправки.

Кальмаров нарежем мелким кубиком. Выложим их поверх слоя яиц и снова смажем. Морковь натрем на средней терке и выкладываем также, как и предыдущие ингредиенты.

Сыр натрем на терке и тоже выложим. Оставшуюся заправку перекладываем в кондитерский шприц или можно просто использовать полиэтиленовый пакет, сделав в одном уголке небольшое отверстие. Заправкой делаем «пену» для салата, покрываем ей последний слой.

Отправляем салат на полчаса в холодильник. Перед подачей извлекаем стакан и подаем салат с кальмарами к праздничному столу.

Думаем, ушастый был бы рад увидеть на столе еще и блюда, в которых есть фрукты. Поэтому вот рецепт салата с ананасом и сыром.

Ингредиенты:

Консервированный ананас

Твердый сыр (150 грамм)

Консервированная кукуруза (5 столовых ложек)

Грецкие орехи по вкусу

Майонез (5 столовых ложек)

Салата с ананасом и сыром. Фото: russianfood.com

Приготовление:

Ананас порезать на кубики, с сыром поступаем точно так же, и все это смешиваем. Добавляем кукурузу, заправляем майонезом и посыпаем грецкими орехами. Вот такой простой, а главное вкусный рецепт. Кстати, при желании можете добавить сельдерей или болгарский перец.

И еще один легкий рецепт под названием «Красное море», который никого не оставит равнодушным, потому что готовится он также быстро, как и съедается.

Ингредиенты:

Помидоры черри (300 грамм)

Твердый сыр (100 грамм)

Крабовые палочки (200 грамм)

Майонез (2-3 столовые ложки)

2 зубчика чеснока

Салат «Красное море». Фото: принтскрин видео.

Приготовление:

Берем крабовые палочки, режем пополам и разделяем на волокна. Перекладываем все это в глубокую чашку. Твердый сыр натираем на мелкой терке и отправляем к палочкам. Помидоры черри нарезаем произвольной формой, добавляем ко всем ингредиентам. Затем два зубчика чеснока пропускаем через пресс, смешиваем с тем, что получилось, солим и заправляем майонезом.

И добавим к общему столу бутылку шампанского и мандарины в карамельном или клюквенном соусе. И гости сыты и бюджет в порядке.

СПИСОК ВСЕХ ПРОДУКТОВ И ИХ СТОИМОСТЬ:

Яйца 6 штук – 95 рублей

Маринованные огурцы (540 грамм) – 240 рублей

Килограмм картошки – 65 рублей

Килограмм морковки – 73 рубля

Консервированный горошек (400 грамм) – 162 рубля

Колбаса (400 грамм) – 188 рублей

Майонез (800 грамм) – 239 рублей

Чеснок (1 штука) – 14 рублей

Панировочные сухари (150 грамм) – 44 рубля

Черный перец (10 грамм) – 26 рублей

Сельдь (1 штука) – 100 рублей

Консервированный кальмар (175 грамм) – 138 рублей

Сыр твердый (400 грамм) – 419 рублей

Помидоры черри (300 грамм) – 103 рубля

Крабовые палочки (200 грамм) – 80 рублей

Килограмм мандарин – 169 рублей

Карамельный или клюквенный сироп – 101 рубль

Консервированный ананас (58 миллилитров) – 189 рублей

Консервированная кукуруза (310 грамм) – 90 рублей

Грецкий орех (150 грамм) – 149 рублей

Шампанское – 316 рубль

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