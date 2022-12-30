Предновогодняя чистка: за что чиновники Дальнего Востока встретят 2023 год в СИЗО и колониях

«КП» собрала список тех, кто проведет Новый год под стражей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конец года запомнится трудными, но продуктивными неделями для оперативников и судей – ряд важных «чинов» с 18 по 28 декабря задержали в регионах ДФО, кто-то получил приговоры. О том, сколько руководителей, использующих «серые» схемы, лишились постов и уголовных делах среди правоохранителей и в ветке исполнительной власти – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Капитально прогорел

Наказание 20 декабря получил бывший глава Фонда капитального ремонта Приморья. Суд постановил: 9 лет в исправительной колонии строгого проведет Андрей Горелов, еще и оплатит штраф в 11 миллионов рублей.

В 2020 году чиновник (на тот момент не прошло и года, как он занял пост) наладил бизнес с некой строительной организацией и продвигал ее интересы. В итоге другое предприятие - подрядчик, занимающийся ремонтом дома в Уссурийске - не смог докупить материалы для ремонта одной из многоэтажек. Дело в том, что Горелов потребовал у компании закупаться у своей «подопечной». Застройщик недополучил 4,2 миллиона и сорвал сроки ремонта. Сколько денег получил в схеме экс-чиновник - история умалчивает, но следователи сочли поступок превышением полномочий. При этом в СК уверены, что как минимум 2,2 миллиона рублей Горелов заработал на очередной стройфирме с 2020 по 2021 год за беспрепятственную приемку работ. Гипотезы подтвердил суд.

Андрей Горелов. Фото: fkr25.ru

«Верну украденное. Недорого»

Под стражу в приморском Уссурийске заключили начальника отдела по борьбе с преступностью общеуголовной направленности УГРО УМВД РФ по Приморью Арама Куляна. На тот момент в СИЗО уже находились двое его подопечных, лишенных статуса правоохранителей по делу о мошенничестве.

Оказалось, весной 2022 года Кулян и компания расследовали дело о пропаже ювелирных украшений. Драгоценности стоимостью в пару миллионов исчезли прямо из квартиры женщины. Оперативники и начальник оказались отнюдь не командой инспектора Жака Клюзо – помочь решили не по долгу службы, а за 850 тысяч рублей. «Услугу» предложили через посредника, но схему раскрыли сотрудники ФСБ.

Второй Новый год в СИЗО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который уже встретил день рождения в СИЗО, останется там до 10 января 2023 года. В эту дату продолжат судебное заседание по ходатайству стороны обвинения. Защита экс-главы дальневосточного центра более двух часов во время суда 19 декабря настаивала на невиновности Гуменюка, как, собственно, и сам фигурант. Но приговор так и не вынесли.

По уточненной версии следователей, бывший глава получил более 30 миллионов рублей за помощь небезызвестной среди местных похоронной организации МБУ «Некрополь» и своему знакомому из строительного бизнеса. Задержали мэра (тогда уже оставившего пост) в октябре 2021 года.

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк. Фото: Милана СОКОЛ

«Хаяттская» эпопея нашла виновника

Прокуратура добилась назначения справедливого наказания по уголовному делу о многомиллионном хищении при строительстве «Хаяттов». Марина Ломакина, бывший гендиректор ОАО «Наш Дом Приморье» – застройщика многострадальных отелей – проведет 7 лет в колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Испытательный срок составит еще 5 лет. Еще в начале декабря казалось, что она сможет избежать наказания – истекал срок уголовного преследования.

Суд счел, что Ломакина действительно присвоили более 100 миллионов рублей из общей стоимости отелей (она достигла 18 миллиардов). На суде женщина отметила, что ее вина не доказана, а гостиницы были построены на более чем 75%. Как уже писала редакция, многомиллионные «вливания» в долгострой не прекратились и после отстранения фигурантки от работ на объекте. Иными словами, смысл в оправданиях осужденной есть. А вот главбуху АО Елене Наумкиной, которая тоже проходила по делу, наказание не изменили – ограничились трехлетней «условкой».

Администрацию тянет в СИЗО

Силовики нагрянули в минувшем году к еще нескольким бывшим чиновникам мэрии Владивостока. Говорят, что проклято лишь кресло главы мэра – но год показал, что и среди остальной «верхушки» полно подозрительных звеньев.

За «гаражную» схему арестовали Наталью Соколову, бывшего вице-мэра, отвечающего за земельные отношения, а также экс-главу управления муниципальной собственности Владивостока Армена Карапетяна. С «помощью» гаражей, которые были расценены как капитальные строения, им, считают следователи, удалось продавать участки за 5% от кадастровой стоимости. Заработать вышло почти 80 миллионов рублей.

Там же оказался и бывший глава Дирекции общественных пространств Салават Галиев. Во время его работы купили сценический комплекс за 135 миллионов рублей – с тех пор его почти никто и не видел, а вот деньги на его обслуживание переводились.

Нуждающиеся подождут

Экс-мэр Большого Камня Александр Андрюхин стал фигурантом уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями весной 2022 года. Участки, предназначенные для многодетных семей по краевому закону, он «выписывал» на себя и сотрудников аппарата администрации.

Андрюхин еще в СИЗО, однако по той же афере (только с ветеранами) уже осудили депутата Заксобрания Приморья Юлию Толмчеву. Она присвоила 24 участка для себя и родственников, за что получила 5 лет лишения свободы условно и штраф в 750 тысяч рублей.

Как в Термальный холодную воду проводили

Самый большой полуостров края России, манящий туристов, порой привлекает и чиновников-коррупционеров. На Камчатке суд вынес приговор экс-заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко и бывшему начальнику отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леониду Минцеву.

От главы стройфирмы они получили своеобразную услугу – чиновникам провели холодную воду в их загородные дома в поселке Термальный. За это взяточники позволяли возводить различные объекты здравоохранения без лишней волокиты. Например, позволили в будущем частникам ремонтировать здания без каких-либо торгов и аукционов, а также определять стоимость контракта. Тот же подрядчик поспешил на помощь Валерию Карпенко в 2017 году, когда нужно было «подлатать» комнату отдыха в части, где служил сын чиновника.

Иронично, что работы по обустройству водовода оценили на всего 360 тысяч рублей. Однако расследование позволило раскрыть исчезновение из региональной казны суммарно 20 миллионов рублей. Где деньги, чиновники? Подсудимые не смогли объяснить. Суд молчание учел и посадил Карпенко на 5 лет со штрафом в 1,8 миллиона рублей. Аналогичный штраф и четыре года получил Минцев.

К слову, о втором чиновнике известно крайне мало. А вот Валерий Карпенко, напомним, – заслуженный врач, который, вероятно «перенял» пагубные привычки властей. 66-летний экс-зампред в далеких 70-х окончил Хабаровский медицинский институт. До 2004 работал в сфере министерства здравоохранения Камчатского края. Даже успел «завоевать» титул врача высшей категории.

Экс-зампред правительства Камчатки Карпенко. Фото: Правительство Камчатского края

Преступление и 9 месяцев наказания

Депутата-единоросса Игоря Редькина, известного богатея на Камчатке, судят с лета прошлого года. С начала Редькин застрелил медведя, а потом человека. На бурого депутат охотился с карабином и, кстати, без разрешения на добычу.

Чуть позже, по словам Редькина и подтверждениям регионального СК, ночью депутат в поселке Озерновский взял оружие и решил отпугнуть медведя-шатуна, который якобы угрожал жителям. В сумерках Редькин трижды выстрелил в животное, а оказалось, что это 30-летний Андрей Толстопятов. В него попала одна из пуль.

Депутат Редькин во время следственного эксперимента. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

На момент публикации дело в очередной раз на рассмотрении. После долгих прений за убийство Редькину дали… 9 месяцев колонии. Обосновано это раскаянием и выплатой семье потерпевшего материального ущерба (в сумме 30 миллионов). Но общественность, мягко говоря, все равно не в восторге – разве столько стоит наказание за отобранную жизнь?

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