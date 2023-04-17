Тепло и туманно: о погоде на предстоящую неделю в Приморье

Утки-мандаринки на реке Соленая Протока. Фото: Иван БОРОВКОВ

Переменчивая погода ожидает жителей Приморья на предстоящей неделе. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробнее о синоптической ситуации в крае в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на понедельник, 17 апреля, фронтальные разделы продолжат смещаться на восток. Небольшие умеренные осадки в отдельных районах Приморья задержатся. Днем на погоду в крае будет влиять гребень антициклона, осадки прекратятся. Начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла, в Приморье наметится тенденция на потепление.

Ночью температура воздуха от -1°C до +3 °C, на северо-востоке -2°C…-7 °C. Днем в понедельник +9…+14 °C, на восточном побережье +3°C…+8 °C.

Во вторник, 18 апреля, гребень антициклона удержит погоду без осадков. Только на побережье могут появиться очаги тумана. Температурный фон повысится на 2-8 градусов.

В середине недели с северо-восточного Китая на Хабаровский край начнет смещаться циклон. Приморье будет находиться в его теплом секторе. Ночью в среду и большую часть дня – погода без осадков. К вечеру приблизится холодный фронт, и вновь местами пройдет небольшой и умеренный дождь, не исключены грозы. В ночные часы в основном будут сохраняться положительные температуры, на северо-востоке температура пока минусовая.

Днем в среду на большей территории края воздух прогреется до +14°C…+22°C. На южное побережье с моря будут выноситься очаги моросящего тумана, и здесь будет прохладно: +7°C…+11°C.

Во Владивостоке в понедельник существенных осадков не ожидается, ночью +1°C…+3°C, днем +9°C…+12°C.

Во вторник ночью и днем потеплеет на 1-3 градуса.

В среду во Владивостоке облачно и ветрено, туман, не исключена морось. Ночь теплая, +4°C…+6°C, а днем столбики термометров поднимутся на 2-3 градуса.

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