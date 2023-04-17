Бизнес гиппократов: в Приморье уличили врача, который поднял миллионы на лечении здоровых людей

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке врача-ортопеда обвиняют в крупном хищении денег на постановке неверных диагнозов. Предположительно, он работал в одной из поликлиник Фрунзенского района. Дальневосточная транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в хирургическое отделение частной клиники обращались пациенты, которым врач-ортопед ставил ложные диагнозы. Приморец настаивал на том, что людям нужна госпитализация, чтобы провести операцию. Стоимость лечения варьировалась от 40 до 400 тысяч рублей.

Чтобы ни у кого из пациентов не возникло никаких подозрений, врач проводил минимальные хирургические операции. Приморцы оплачивали услугу по договорам с медучреждением, а остальные деньги отдавали ортопеду якобы за дополнительное лечение.

В итоге пострадали 28 пациентов, а общая сумма ущерба составила более 5,6 миллиона рублей. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в значительном и крупном размерах, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) направила во Фрунзенский районный суд. Врачу грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

В этой истории до сих пор остаются нерешенные вопросы: как в итоге врача вывели на чистую воду, кто на него пожаловался, знало ли руководство о его мошеннической схеме? С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Следственного комитета по Приморью.

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