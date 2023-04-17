Команда «Комсомолки» отправилась в юбилейный автопробег «Чем гордится Приморье»

Путешествие стартовало 16 апреля. Фото: Мария КАЮРОВА

Экипажи «Комсомольской правды - Владивосток» в пятый раз отправились в автопробег «Чем гордится Приморье». Наш юбилейный заезд стартовал в праздник Пасхи, 16 апреля.

Мы набрали куличей в супермаркете Реми их собственного производства, взяли кофе, который хорошо сочетается с выпечкой, заправили Volkswagen Polo и Mazda CX-5 от «Сумотори-Авто» и в 8 утра отчалили из Владивостока.

– Чем еще заняться в это дождливое воскресенье, если не отправиться в путешествие?! — подметила организатор автопробега и PR-директор «Комсомольской правды – Владивосток» Юлиана Виноградова.

Радиоведущий «КП» растерялся от большого ассортимента. Фото: Мария КАЮРОВА

Первый на карте – Лучегорск – небольшой, но важный поселок, расположенный почти в 500 километрах от Владивостока. Он славится залежами бурого угля. На особое отношение к промышленности указывает и название населенного пункта: лучи – это энергия, гор – горные работы.

Кофе отлично сочетается с выпечкой. Фото: Мария КАЮРОВА

Утром, 17 апреля, наша команда отправится на ЛУР — местный угольный разрез, принадлежащий АО «СУЭК». Предприятие добывает здесь низкокалорийные энергоресурсы для самой крупной электростанции на Дальнем Востоке.

Уже вечером мы приедем в Арсеньев, чтобы показать вам, как разливают приморский квас, делают натуральное мороженое и другие молочные продукты. Разобраться в тонкостях производства нам помогут специалисты Арсеньевского молочного комбината.

За двое с половиной суток нам придется преодолеть тысячу километров пути. Все это время нас будет сопровождать верный помощник — сеть АЗС ННК, с которой точно не забудешь заправиться. А 18 числа «Комсомолка» вернется во Владивосток, чтобы набираться сил для второго этапа автопробега.

Во время путешествия мы будем держаться на связи. Слушайте нас каждое утро в 8:00 на радио «КП – Владивосток» на волнах 90.4 FM, 99.4 FM для Уссурийска и 107.2 FM для Находки, также читайте путевые заметки на сайте издания. До скорой встречи!

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