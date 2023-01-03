Во Владивостоке 1 января избили бригаду скорой помощи

В ту ночь скорая отправилась на неотложный вызов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В разгар празднования Нового года во Владивостоке 1 января в 00:30 на вызове избили бригаду скорой помощи. Больше всего пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Сотрудники полиции ищут виновного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ – хулиганство.

Как сообщают «Вести Приморье», в ту ночь скорая отправилась на неотложный вызов в частный сектор на сопку Холодильник. Машина не смогла подняться, тогда врачи позвонили человеку, который обращался за помощью, попросили проводить до дома, так как искать нужно здание в темноте было проблематично. Пришел выпивший мужчина не в самом приятном расположении духа.

Так как у специалистов были с собой лекарства, содержащие наркотические вещества, врач позвонил в полицию. Когда до буйного сопровождающего дошло, кому позвонили медики, он стал угрожать, а после и вовсе попытался накинуться на девушку фельдшера, а затем избил реаниматолога и скрылся. Эту версию произошедшего рассказал сын избитого врача.

Фотография избитого врача. Фото: vestiprimorye

Фельдшер прибежала с подмогой – двумя мужчинами, но агрессивный приморец уже скрылся. Несмотря на то, что произошло, бригада скорой дошла до дома больного и не дожидаясь полиции отвезла его в больницу, так как человек был в критическом состоянии.

Врач-реаниматолог написал заявление в полицию, ему сняли побои. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение правонарушителя. По результатам проверки примут законное и обоснованное решение.

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