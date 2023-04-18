БелАЗы, экскаваторы, карьер: как «Комсомолка» угольный разрез покоряла

Первый день автопробега прошел в угольном разрезе. Фото: Мария КАЮРОВА

Угольная промышленность – основа государства, его фундамент. Она позволяет нам переживать суровые приморские зимы, пользоваться интернетом и читать с комфортом даже поздними вечерами.

Вы никогда не задумывались, откуда в домах берется тепло и свет? В первый день юбилейного автопробега «Чем гордится Приморье» команда «КП – Владивосток» отправилась на Лучегорский угольный разрез (ЛУР), чтобы показать вам, где начинается энергия.

Встречайте, ЛУР. Фото: Мария КАЮРОВА

Черное золото

Итак, бурый уголь или, как называют некоторые его разновидности, лигнит. Формирование этого ценного ресурса началось сотни миллионов лет назад, во время юрского периода. Залежи природного энергоносителя изначально были доисторическими пальмами, хвойными и лиственными деревьями, торфяными растениями. Когда-то давно они оказались под водой, глиной и песком без доступа к кислороду.

«ЛУР» вошло в состав «Сибирской угольной энергетической компании» в 2020 году. Фото: Мария КАЮРОВА

Из школьных уроков мы помним, как и где используется уголь. Прежде всего он является топливом для котельных и тепловых электростанций. К одной из таких относится Приморская ГРЭС.

Это предприятие с полувековой историей добывает бурый уголь и отправляет его прямиком на ГРЭС, расположенную в восьми километрах.

Лучегорск буквально вырос из ЛУРа. Несмотря на то, что месторождение разрабатывается с 1973 года, поселок и станция полностью зависят от предприятия.

Акционерное общество «ЛУР» вошел в состав «Сибирской угольной энергетической компании» в 2020 году. По словам генерального директора ЛУРа Алексея Самойленко, не первый год предприятию удается перевыполнять планы по добыче и отгрузке угля.

– Только лишь за первый квартал 2023 года мы добыли 1,3 миллиона тонн черного золота – 19 тысяч вагонов. В 2022-м мы отгрузили 3,7 миллиона тонн. Наше главное достижение – бесперебойные поставки угля.

Алексей Самойленко. Фото: Мария КАЮРОВА

Мега-самосвалы

Мы на угольном разрезе. Дует ветер, и вдалеке разъезжают самосвалы, кажущиеся с видовой площадки крохотными. По кочкам двинули к ним. БЕЛАЗы перевозят уголь и землю из одного пункта в следующий. Здесь работают машины свежего производства, купленные СУЭК в рамках большой модернизации.

– Программа инвестирования ЛУРа продолжается. Общий объём финансирования в 2023 году составит около 4,2 миллиарда рублей. Мы существенно изменили технологию отработки. Я вижу большие перспективы на ближайшие 5-10 лет. На ЛУРе за несколько лет было поставлено 24 новых экскаватора, восемь самосвалов и ряд бульдозеров. На этом обновления не закончатся.

Принцип работы

Самосвалы, высотой в двухэтажный дом, нагружаются углем и везут его на склад, в котором роторный экскаватор «фасует» ископаемое топливо по вагонам. По железной дороге они направляются прямиком на ГРЭС. В ближайшей перспективе компания собирается увеличить добычу энергоресурсов вдвое — до 7,5 тысячи тонн. Параллельно рабочим приходится откачивать грунтовые воды, стекающие в разрез; слой за слоем снимать глину и землю, чтобы пробраться к углю.

Любуемся разрезом. Фото: Мария КАЮРОВА

Преемственность и почет

Андрей, например, с 2002 года трудится на ЛУРе. Он – водитель восьмого разряда. Получал грамоты, премии, его портрет не раз украшал доску почета.

В угольной промышленности мужчина с молодых лет. За это время создал свою семью, купил два автомобиля и обзавелся квартирой. Растит сына, который, возможно, пойдет по его стопам, ведь он тоже любит автомобили. На объекте Андрей водит самосвалы, и нас решил прокатить.

Команда «Автопробега». Фото: Мария КАЮРОВА

Вопрос кадрового резерва в столь большом предприятии стоит остро. ЛУР ищет толковых специалистов, чтобы развивать горную промышленность. Машинисты экскаваторов, бульдозеров, грейдеров и водители карьерных самосвалов получают здесь добротную зарплату и приличные премии, и, конечно, именно благодаря их труду дома жителей Приморья обеспечены теплом и электроэнергией.

Предприятие ищет толковых специалистов, готовых развивать промышленность. Фото: Мария КАЮРОВА

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Команда «Комсомолки» отправилась в юбилейный автопробег «Чем гордится Приморье»

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