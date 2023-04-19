Могла остаться инвалидом: в больницу во Владивостоке поступила девушка с ножом в черепе

Девушка чувствует себя удовлетворительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за несчастного случая жительница Уссурийска могла погибнуть, но чудом выжила. В голову девушки воткнулся 25-сантиметровый нож. Сотрудники медицины катастроф доставили ее в «тысячекоечную» больницу, где ее спасли врачи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Что именно произошло, до сих пор остается загадкой, в пресс-службе больницы говорят, что нож воткнулся в голову из-за несчастного случая. Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп, но не задело жизненно важные отделы головного мозга или крупные кровеносные сосуды. Удивляет в этой ситуации то, что пациентка была в сознании и могла разговаривать.

Врачи провели операцию, которая длилась менее часа, и спасли жизнь девушки.

– Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом, – рассказал нейрохирург «ВКБ№2» Иван Радьков.

Сейчас пациентке ничего не угрожает, медработники оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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