В Приморье запретили массовые собрания в библиотеках, у зданий власти и объектов культуры

Собираться для митингов теперь нельзя даже в библиотеках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Приморья утвердили поправки в краевой закон «О публичных мероприятиях». В целях безопасности массовые собрания теперь под запретом вблизи и внутри большей части социально важных объектов: зданий власти, в сельских клубах и библиотеках, у детских площадок и в других местах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Законопроект был принят в трех чтениях. Среди запрещенных мест для собраний, шествий и митингов оказались также вокзалы, аэропорты, учреждения сферы образования и медицины, культурные объекты. Туда же отнесли религиозные помещения, официальные места паломничества (за исключением мест, в которых проводятся служения). Именно такие положения были отражены в тексте законопроекта 29 марта, принятом тогда в первом чтении.

Согласно поправкам, ограничения вводятся в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности на территории Приморского края. Запрет собираться в библиотеках вызвал логичный резонанс: депутаты Наталья Кочугова и Надежда Телелюева отметили, например, что именно там жители обсуждают важные вопросы, проводят слушания.

Представлявший законопроект Джамбулат Текиев, глава комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗС ПК, заявил, что закон нужно привести в соответствие с федеральным. Парламентарии должны разъяснить, какие места и условия сборов попадают под ограничения. Митинговать и так запрещено – чтобы сделать это законно, нужно подать уведомление и дождаться разрешительных документов.

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