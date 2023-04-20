35 лет молочного стажа: «Комсомолка» в Арсеньеве узнала, как делают кефир, мороженое и варенец

Команда «Комсомолки» с руководителем Арсеньевского молочного комбината. Фото: Мария КАЮРОВА

Если попросить вас, дорогие читатели, перечислить несколько местных брендов – какие вы назовете? Не исключено, что в ваш топ попадет «Арсеньевский молочный комбинат». Кефир, варенец, йогурты, творог и даже квас готовят именно здесь, в небольшом городке на севере нашего региона. Команда «КП – Владивосток» в рамках автопробега «Чем гордится Приморье» прибыла на производство, чтобы рассказать вам о полезных продуктах без консервантов и антибиотиков.

Качество – в истории

Дорога Лучегорск-Арсеньев заняла около пяти часов. Длинный путь по кочкам и ухабам завершился в гостинице. Утром команда «Комсомолки» снова села в машины. Мы прибыли на «Арсеньевский молочный комбинат» – значимое предприятие городского округа.

Проект молокозавода «Арсеньевский» появился в 1978 году. Под него в городе выделили почти два гектара земли, затем, через шесть лет, началась стройка. Его возвели за несколько лет с легкой руки Агропромышленного комитета Приморья. В 1988-м завод выдал первые 25 тонн продукции.

В 1992 году приватизация окунула «Арсеньевский» в условия рынка. Предприятие преобразовали в ОАО, руководить им стали сотрудники и фермерские хозяйства – поставщики сырья.

Юрий Минкин – руководитель Арсеньевского молочного комбината. Фото: Мария КАЮРОВА

В нулевых завод обанкротился. Прежние владельцы продали предприятие Юрию Павловичу Минкину, который стал единственным и бессменным руководителем нового ООО «Арсеньевский молочный комбинат». По словам директора, спустя 35 лет, компания сохраняет добрые традиции и продолжает развиваться.

– Мы смогли перейти на 100% использование молока местных фермеров. Наш завод может производить до 500 тонн молочных продуктов в месяц, благодаря 11 фермерским хозяйствам, расположенным от юга до севера Приморского края.

Для продукции используют молоко только местных фермеров. Фото: Мария КАЮРОВА

Завод выпускает 46 видов молочной продукции. Большой акцент компания делает на мороженое – 32 вида, отличающихся технологией производства. Сотрудники комбината постоянно экспериментируют со вкусами, создавая новые линейки и серии. Нам удалось попробовать шоколадный плавленный сыр, мороженое – щербет и питьевые йогурты – новинки прошлого года.

Комбинат выпускает целых 32 вида мороженого. Фото: Мария КАЮРОВА

На производстве постоянно ищут новые вкусы для любимого лакомства детства. Фото: Мария КАЮРОВА

Как это работает?

Каждый день на комбинат привозят молоко, собранное ранним утром у фермеров. В первую очередь сырье отправляется в лабораторию. Специалисты проверяют молоко на отсутствие антибиотика (если выявлены, то партию забракуют), измеряют жирность, кислотность и наличие белка – из них складывается стоимость.

Затем молоко направляется в цеха: кисломолочной продукции, мороженого и творога. В каждом из них располагаются резервуары. В них сырье обрабатывают, добавляют бактерии для сквашивания и фасуют по упаковкам.

Поступающее на предприятие молоко проходит обязательную проверку в лаборатории. Фото: Мария КАЮРОВА

Рассмотрим на примере мороженого, как это происходит: молоко нагревают, смешивают с натуральными добавками. Смесь фрезеруется и попадает в вафельные стаканчики, которые тоже выпекаются на фабрике. Почти готовый продукт запускают в холодильные камеры для замораживания. И, наконец, десерт оказывается в фирменных упаковках.

Продукцию Арсеньевского молочного комбината можно найти не только в Приморском крае. Фото: Мария КАЮРОВА

Срок годности большинства продуктов варьируется от 3 до 12 суток – добротный показатель качества. К скоропорту относятся творог, варенец, ряженка, кефир, йогурты и молоко. Экстремально долго может храниться только плавленый сыр – 30 дней. Поэтому география поставок ограничена Дальним Востоком: Приморье, Хабаровск, Сахалин. Если говорить о других странах – часть продукции отправляется в Китай, где любят арсеньевское мороженое.

Срок годности продукции – от 3 до 12 суток. Фото: Мария КАЮРОВА

Завод гордится честными технологиями производства. Юрий Павлович отмечает, что предприятию удалось найти баланс между принимаемым молоком и сбываемой продукцией, не используя сухое молоко.

– Доверие покупателей безусловно выросло. Раньше приморцы не доверяли местным продуктам, они считали их низкосортными. Но теперь люди начали понимать, что молочка короткого хранения, произведенная у нас, это и есть гарант качества. Мы предъявляем высокие требования к качеству. Растет спрос со стороны государства и потребителя. Без внедрения новых технологий невозможно выдержать конкуренцию. Нужно быть в тонусе.

На заводе высокие требования к качеству выпускаемых товаров. Фото: Мария КАЮРОВА

Дружный коллектив

Здесь работает 162 человека – сплоченный почти семейный коллектив.

– Главное богатство предприятия – это люди. Их преданность и лояльность являются нашим главным достижением. Я считаю, что у нас новаторы если не все, то большинство. Команда в полной мере справляется с непростыми сегодняшними задачами. Лучшее доказательство, что человеку нравится здесь работать – когда он приводит детей или внуков.

Руководство проводит для сотрудников спортивные мероприятия. Для тех, кто занимается йогой и футболом арендуют зал. У завода есть свой Telegram-канал, в котором поздравляют с днем рождения каждого работника.

Главное богатство предприятия – это люди. Фото: Мария КАЮРОВА

– У нас даже был опыт проведения олимпийских игр между компаниями. Мы ездили на природу. Устраивали конкурсы и пиршество с большим чаном плова, сделали театральную постановку. Ведь создать коллектив, который дружен и понимает друг друга, это очень важно.

О других достижениях комбината мы расскажем в следующем материале. Вы узнаете, как и когда появилась одна из визитных карточек Приморья – арсеньевский квас. Мы познакомим вас с производством, наверное, самого узнаваемого местного напитка. А пока слушайте нас каждое утро в 8:00 на радио «КП – Владивосток» на волнах 90.4 FM, 99.4 FM для Уссурийска и 107.2 FM для Находки и обязательно читайте путевые заметки на сайте издания.