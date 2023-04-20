В Приморье командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц покинул свой пост

Сергей Авакянц стал командующим Тихоокеанского флота в мае 2012 года. Фото: Администрация Владивостока

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакянца. Адмирал займет новую должность и возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе полпреда, прошло совещание с главами регионов, где в будущем появятся пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Построить их поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года.

– Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. По сути дела, это штаб по выполнению задачи, поставленной президентом. Его возглавит адмирал Сергей Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом

Юрий Трутнев добавил, что для пилотных центров выбрали 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Занятия стартуют 11 мая, в одном потоке будут обучать по 300 человек.

Сергей Авакянц стал командующим Тихоокеанского флота в мае 2012 года по указу президента России Владимира Путина. Награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и многими медалями.