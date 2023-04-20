От России до Мексики: Команда автопробега «Чем гордится Приморье» изучила географию визитной карточки края – арсеньевского кваса

Юрий Минкин рассказал журналистам все о производстве арсеньевского кваса. Фото: Мария КАЮРОВА

В прошлый раз команда автопробега «Чем гордится Приморье» рассказала вам про «Арсеньевский молочный комбинат». Мы наведались прямо на производство, где увидели, как готовят мороженое, кефир, ряженку и йогурты, любимые во всем регионе. Но мало кто знает, что в соседних цехах на этом же предприятии разливают квас – тот самый, в белой бутылке с красавицами на упаковке.

В этом материале вы узнаете о способах производства арсеньевского кваса, в чем его уникальность, и как завод почти 20 лет держит планку визитной карточки Приморского края.

Ассортимент растет каждый год. Фото: Мария КАЮРОВА

Первые шаги

Может показаться, что квас в Арсеньеве варили еще со дня основания Приморья. Но, как оказалось, первый цех появился на территории молочного комбината в 2004 году и всего за два года вырос в самостоятельный «Арсеньевский квасной завод» (АКЗ).

– Первая идея заключалась в том, чтобы обеспечить квасом только жителей города. Местные коммерсанты привозили сюда напиток из Уссурийска. Мы предложили им брать продукт нашего производства, но ребята отказались. Так, мы попробовали себя в роли реализаторов и через некоторое время стали сильно узнаваемы. Наш квас выбился в лидеры, потому что мы не опустили руки и продолжили расширять географию по всему Приморью, – рассказал учредитель ООО «АКЗ» Юрий Минкин.

Изготовление бутылок для кваса. Фото: Мария КАЮРОВА

Главный конек компании – исследования, инновации и эксперименты.

– Мы не боимся создавать что-то новое. Полтора года назад на заводе был разработан белый квас. Чтобы сделать продукт максимально полезным, мы добавили в него липовый мед вместо сахара.

На заводе не боятся экспериментировать, и сегодня можно попробовать квас с мятой, облепихой, яблоком... Фото: Мария КАЮРОВА

Каждый год линейка дополняется: мы производим квас с облепихой с большим содержанием витамина С. Концентрированный сок закупаем специально в Барнауле. Еще варианты – сок яблока или принципиально новое сочетание – цедра лайма с настоящими листьями мяты. Квас не нагреваем и не пастеризуем, сохраняя максимум полезных свойств, – отметил Юрий Минкин.

– Наш квас пользуется популярностью не только на всем Дальнем Востоке, но и в Китае, Японии. В будущем франшиза, возможно, откроется в Мексике.

Квас – «метеочувствительный продукт». Фото: Мария КАЮРОВА

Как это работает?

Юрий Минкин в шутку называет квас самым метеочувствительным продуктом. Хотя мощности завода хватает, чтобы выпускать до 40 тонн продукции в сутки, в холодное время года он не пользуется особой популярностью, поэтому иногда месячный объем зимой может быть равен недельному летом.

Тем не менее, от любителей кваса в Арсеньеве нет отбоя, когда на площадь во время праздников сотрудники «АКЗ» выкатывают желтые бочки, как в СССР.

Бочки с квасом как в старые добрые времена. Фото: Мария КАЮРОВА

Для заготовки напиток используются настоящие хлебные сухари, которые выпекаются специально на местном хлебокомбинате, дрожжи для естественного брожения, сусло и сахар. Огромные емкости наполняют водой, смешивают с ингредиентами, и закрывают, чтобы будущий квас как следует настоялся. Есть четыре стадии его созревания. На каждой вкус отличается по своей выразительности. Полученная смесь постепенно насыщается, становясь более терпкой и резкой.

В других резервуарах готовый квас остужается и поступает в бутылки. Весьма любопытно, что их производят из небольших пластиковых колбочек, которые раздувают до нужного размера. С недавних пор «АКЗ» выпускает бутылки 0,75 литра. Юрий Павлович считает, что такой объем более удобен.

– Мы стараемся наращивать производство, по максимуму используя старые корпуса завода. Недавно полностью реконструировали и скоро запустим новый цех по розливу белого кваса. Также мы продолжаем обновлять оборудование.

Каждый сотрудник завода ценен. Фото: Мария КАЮРОВА

Главное – люди

Здесь трудятся почти 60 человек, а на летний сезон дополнительно нанимают еще как минимум 30. Они верят в предприятие и знают, что оно гарантирует стабильность, высокий оклад и премии. Нам удалось пообедать в здешней столовой. Кормят там добротно и почти бесплатно.

– Людей на производстве не хватает. Вопрос стоит остро с 2022 года. Рынок труда в Арсеньеве перегрет. Мы используем свои наработки, чтобы привлекать новых сотрудников не только зарплатой, но и корпоративной культурой, развитием хобби, спортом. Если кто-то захочет приехать и создать семью в нашем замечательном городе – мы готовы предоставить достойное рабочее место. Сейчас округ лидирует по количеству золотых медалистов, у нас развивается городская среда, в ближайшее время появится круглогодичный курорт.

Предприятие финансово помогает местным общественным организациям, спортивным и образовательным учреждениям, благотворительным и волонтерским объединениям, социально-незащищенным слоям населения. Подробнее о благотворительности компании можно прочитать на сайте компании.

Упаковка продукции. Фото: Мария КАЮРОВА

Делать на века!

Высокие стандарты качества и народное признание позволяют заводу занимать призовые места на региональных и всероссийских конкурсах. Восемь раз продукция «АКЗ» входила в топ-100 лучших товаров страны, семь раз квас становился лучшим товаром края, и еще 15 раз получала дипломы на международных и местных выставках.

Представляют предприятие те самые девушки, портреты которых украшают бутылки с квасом. По словам Юрия Минкина, сотрудница компании Татьяна Сидорова не раз удивляла публику на мероприятиях. Директор признался, что у нее есть сестра-близнец

– Когда они выступают вместе – посетители выставок ахают. На яблоке, меде и мяте – наши арсеньевские девочки, на облепихе – уссурийская с настоящим рыжим цветом волос. Это в очередной раз доказывает, что у нас все натуральное!

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