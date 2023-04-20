Жителям предложили множество альтернативных вариантов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье, как и во всей России, отменили традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в День Победы, 9 мая 2023 года. Как заявила одна из создаетелей акции Елена Цунаева, это необходимо из соображений безопасности. Почтить память погибших героев Великой Отечественной войны можно альтернативными способами, подробности – в материале «Комсомольской правды».

Онлайн-шествие во Владивостоке на День Победы: как зарегистрироваться

Для участия в акции необходимо разместить анкету с портретами ветеранов на сайте moypolk.ru. Так вы не только почтите память героев, но и, возможно, найдете родственников. Тысячи снимков покажут 9 мая на главных телеканалах.

Еще один вариант – поставить на странице в социальных сетях фото родственника-героя вместо собственного аватара.

Пройдет ли «Бессмертный автополк» в Приморье и как принять участие

Организаторы всероссийской акции предлагают разместить автомобилистам фотографии ветеранов и краткое описание их подвигов внутри салона на задних или боковых стеклах, чтобы снимки не мешали при вождении. По словам Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Геннадия Иванова, автора этой идеи, лица победителей должны всегда быть с нами.

Альтернативы вместо очного шествия в Приморском крае

Акция «Сад памяти» во Владивостоке

В честь каждого защитника Отечества желающие могут посадить дерево, кустарник или цветы, как символ благодарности и напоминание будущему поколению о важности сохранения мира и свободы.

Чтобы принять участие в акции, зарегистрируйтесь на сайте проекта садпамяти2023.рф, присоединитесь к группе активистов обязательно указав, кому вы посвящаете свое дерево. Мероприятие проведут в большей части городов Приморья: Уссурийске, Арсеньеве, Владивостоке и других. Высадить планируют от 10 до 60 деревьев. Узнать адрес мест, где вы можете оставить свой след, указан на сайте регионального правительства.

«Портрет героя на сердце» и «Герои с нами»

Желающие могут рассказать о героическом поступке своего родственника, распечатав снимок на футболке, реокмендуют организаторы акции «Герои с нами». Если такой возможности, в краевом правительстве рекомендуют обязательно прикрепить бейджик с фотокарточкой любого размера к своей одежде: например, к лацкану пиджака.

«Красная гвоздика»

Выразить благодарность ныне живущим ветеранам, а также павшим защитникам Родины, можно и с помощью значка «Красная гвоздика» – ближе к 9 мая во многих общественных местах будут стоять палатки с такими изделиями. Все вырученные деньги направят на оказание медицинской помощи героям Великой Отечественной войны. Значки в виде цветка можно приобрести у волонтеров во Владивостоке и других крупных городах Приморья.

«Стена памяти»

Организаторы акции предлагает оформить стенды из фотографий своих защитников не только дома, но и на предприятиях, в школах и других местах, где когда-либо работал или учился тот, кто отдал свои жизни за наше мирное будущее.