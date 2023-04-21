Быстро накормить всю семью: что теперь умеет крупнейший на Дальнем Востоке мясоперерабатывающий завод

Мы узнали, как производят деликатесы. Фото: Мария КАЮРОВА

Из чего на самом деле делают колбасу? Вопрос, который ни одно десятилетие волнует умы: что после бутерброда с «Докторской» советского пошива, что сейчас. Ответ не таит интриг: колбаски делают… Из мяса; и точка. Так, по крайней мере, на предприятии ООО «Ратимир», куда отправились экипажи «Комсомольской правды» в рамках третьего дня весеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Как выстроена работа на одном из самых крупных предприятий по производству мясных изделий (более 120 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов в сутки тому подтверждение) – в материале.

Туманное, но теплое утро – прибыли в пункт назначения, мясоперерабатывающий завод на 3-й Шоссейной во Владивостоке. Команду «КП» провели через турникет с Face ID (распознавание лиц). В стенах «Ратимира» с безопасностью строго – муха не пролетит. К слову, каждая зона, будь то «участки» формовки или обвалки, различают по разной цветовой гамме, а также снабжают санитарными стойками. Нужно обработать руки, обувь, взять чистые комплекты санитарной одежды. Перед входом мы отчитались: все здоровы, производству не повредим.

БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЮ

Как рассказали нам на входе, планы производства формируются в соответствии с предпочтениями каждой конкретной дальневосточной семьи, если можно так выразиться. Целая команда специалистов трудится над каждым наименованием продукции: проводит серьезные маркетинговые исследования, фокус-группы, изучает и анализирует рынок, новые сегменты, запросы и потребности покупателей, чтобы каждый смог найти продукт на свой вкус, и при этом затратил минимум времени на его приготовление. Компания взяла курс - быть ближе к покупателю и заботится о том, чтобы в каждой семье как можно меньше времени уходило на готовку и больше оставалось на близких и на то, что действительно важно. То есть вся эта махина, трудится, чтобы прямо сейчас у кого-то не болела голова, что приготовить на ужин, и ключевой фокус направлен на выпуск новинок, которые отвечают этому требованию. Но обо всем по порядку. Заходим!

Перед входом в каждую зону – санитарная стойка. Фото: Мария КАЮРОВА

МОЩНЕЙШАЯ ЛИНИЯ В ДФО

Голодным лучше не заходить. Фото: Мария КАЮРОВА

В цехе упаковки на одной и той же линии машина автоматически может взвесить продукцию, отрезать ненужное и упаковать продукт в пленку с помощью вакуума либо модифицированной газовой среды (азот и углекислота). Это обеспечивает долгую жизнь колбасных и мясных изделий: ведь они поедут по всем уголкам Дальнего Востока. К слову, в «Ратимире» есть такая линия, которой нет в ДФО ни у одного из производителей отрасли. Весы с контролем едва ли не на каждом шагу – потребитель может быть уверен в этикетке, указывающей граммовку продукта.

Но не думайте, что здесь работают в формате «нажал кнопку – и понеслось». Производство круглосуточное в две смены. Ручной труд, конечно же, есть, хотя от него и стараются отходить. В цехе колбасных деликатесов, например, трудятся около 300 человек, на упаковке – до 170. Раз уж начали про персонал, отвлечемся на ремарку: большая часть сотрудников живет во Владивостоке и в Артеме, на работу их возит корпоративный автобус. Кормят коллектив бесплатно.

О КАЧЕСТВЕ ХРАНЕНИЯ

Температура в большей части цехов – как в Сибири. Не превышает 6 градусов тепла (а где-то и 4) – это важно для любых мясных изделий. Однако и нас, и сотрудников снабдили теплыми вещами. Дальнейший путь и вовсе пролегал через три склада-холодильника.

– Есть камеры туннельного типа, где охлаждение осуществляется с помощью низкой температуры и дисперсного разбрызгивания влаги. Порядка 10 минут – горячее стало холодным, – рассказал шеф-технолог Михаил Злыгостев, профессионал своего дела, ставший ненадолго гидом для команды «КП».

Цех-технолог Михаил Злыгостев. Фото: Мария КАЮРОВА

Чуть позже Михаил Иванович покажет и шоковый спиральный «фризер», замораживающий любимые у приморцев блинчики. Еще одно технологическое чудо: это огромное стационарное устройство, установленное в цехе полуфабрикатов. Но об этом чуть позже.

Из своего сырья вкуснее

По пути до термического отделения, где проводится копчение, нам показали еще не расфасованные шейку и окорочок в медовой корочке – новое достижение «Ратимира». Что тут скажешь… Голодным заходить не рекомендую. Эти продукты, как, впрочем, и все остальные, производят из мяса собственного свинокомплекса. В рецепт новинок входит липовый мед (конечно, наш) и различные пряности.

Главный технолог Юрий Ляшко (слева). Фото: Мария КАЮРОВА

Как поделились сотрудники, работа с собственной сырьевой базой обеспечивает бесперебойное производство и существенно влияет на вкус и качество продукции. Свинина доставляется специальным транспортом с соблюдением необходимых температурных режимов – непосредственно со свинокомплекса. Правильная разделка и хранение придают тот самый, изысканный вкус.

– Мы также сами подбираем специи. Много лет посещали обучающие семинары в Европе. Переняли лучший российский и европейский опыт, – дополняет шеф-технолог.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

В термическом отделении доводят до готовности колбасные изделия и деликатесы. Здесь установлены автоматические камеры, подключенные к компьютерам: можно отследить что произошло вчера, позавчера... А для качественного дыма – наша родненькая, как ее назвали сотрудники, буковая щепа из Краснодарского края.

Далее показали цех формовки колбасы. Линии, отметим, здесь оснащены металлодетекторами – чтобы никакая серьга (хотя это, впрочем, и невозможно) не оказалась в продукте. В этой зоне удалось взглянуть на производство домашнего куриного рулета из обваленной тушки птицы. Один только вид говорит о том, насколько он вкусный и сочный.

Температура в цехах предприятия не превышает 6 градусов. Фото: Мария КАЮРОВА

– А вот, например, автоматизированная формовочная линия формует сосиски и сама навешивает на рейки, – описывает Михаил Иванович чудо-технику.

А знали ли вы, что перед обработкой мясо и вовсе должно пройти «осадку» (созревание) в течение 6-24 часов при температуре не больше четырех градусов? Так и сочнее, и цвет приятнее.

САМАЯ УВАЖАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ

В экскурсии по заводу один из цехов приковал внимание нашей команды. Оказалось, на предприятии особым почетом пользуются не самые типичные работники – обвальщики (мужчины и женщины с ножами в руках, занимающиеся отделением мяса от костей). Эти силачи даже надевают фартук из кольчужного материала и каргу (перчатку), чтобы предотвратить травмы при работе. Каждый стол у обвальщика настроен под рост – для удобства и скорости.

Обвальщик цеха. Фото: Мария КАЮРОВА

– Между сменами есть соревнования, разработана балльная система по показателям. Лучший из лучших занимает первое место. Почти в каждом цехе мастер назначает премию, грамоты, – уточнили сотрудники.

БЛИННАЯ ВНУТРИ МЯСНОГО ЗАВОДА

Если с производством большей части продукции понятно, то с полуфабрикатами не все так очевидно. Как объяснила Людмила Мирошниченко, начальник этого цеха, в одном помещении могут делать блинчики с творогом, ветчиной и сыром, фаршем, клубникой – разумеется, в разные смены. Мобильное оборудование можно просто переставить, буквально открыв перед началом работы новую линию.

Линия блинчиков. Фото: Мария КАЮРОВА

Тесто блинчиков по-домашнему (его рецепт прост: натуральные молоко, яйца и мука) обжаривают на крутящемся барабанес десятками сковородок, которая самостоятельно переворачивает блины, а далее они попадают на линию, где наполняются начинкой. А вот традиционные блины “Ратимира” получаются из практически бесконечного блина, который наполняется начинкой, обрезается и заворачивается в привычную форму. За процессом бдят сотрудники и укладывают полуфабрикаты для поступления в «фризер».

СЛОМАТЬ ШАБЛОНЫ

А вот и готовая продукция – будто со сковороды бабушки. Фото: Мария КАЮРОВА

Приятным сюрпризом от предприятия стала дегустация новинок компании. Все, что рассказали о линейке домашних блинчиков «Ратимира» в цехе, оказалось правдой. Тесто тает во рту, а вкус… Будто бабушка только сняла со сковороды.

Но откровением стала другая новинка «Ратимира». Вы удивитесь, но это детские сосиски и колбаса. Да-да, продукт без консервантов, пугающих «Е»-шек и усилителей вкуса – мой фаворит. Как рассказали в компании, «детская серия» была придумана, чтобы убрать из жизни родителей заботы о том, чем может “на скорую руку” перекусить ребенок. Подогреть – и полезный обед с высоким содержанием белка готов. В качестве можно не сомневаться – ведь, как иронично, но верно подметил наш программный директор радио Илья Кузнецов, чтобы на упаковке появилось слово «детская», надо пройти столько проверок, что и отчаяться можно. Так что скоро стереотип о том, что сосиски вредные, скорее всего, исчезнет.

Линейка деликатесов. Фото: Мария КАЮРОВА

Однако нас ждал еще один сюрприз – премиальная линейка компании. Серия колбас El Paladar – это будто бы только что прибывшая из Испании гастрономия. На самом деле мало кто догадывается, что этот сырокопченый деликатес производят у нас. А зря! Чего уж говорить о грудинке и окороке «Приморские рецепты» – это пример того, что каждый дальневосточник может найти свой вкус. Деликатесы, копченые на буковой щепе с медовой корочкой, будто «переносят» в приморскую тайгу. Это доказывают награды, которые регулярно получают продукты фирмы. Нарезка «Valencia», окорок и грудинка «Приморские рецепты», а также полукопченая колбаса и сосиски «Ратимировские» взяли пять золотых медалей «ПРОДЭКСПО – 2023» в феврале.

Мясные чипсы Beersы. Фото: Мария КАЮРОВА

А еще в дорогу нам дали новинку - Beersы - это мясные чипсы, которыми мы и перекусим в пути. К тому же, они богатые белком и хороши на вкус - сочные хрустящие кусочки натурального мяса с пикантными нотками.

ВСЕ С ЗАВОДА – У ВАС ВОЗЛЕ ДОМА

С производством разобрались - а что дальше? Оказалось, продукция с завода идет не только в гипермаркеты. Нельзя не отметить, что «Ратимир» развивает сеть фирменных магазинов, их в Приморье уже больше 80-ти.

Детская линия «Ратимира» решит головную боль многих мам. Фото: Мария КАЮРОВА

По пути обратно – в офис – мы решили проинспектировать точку на Карбышева во Владивостоке и остались впечатлены. А наш фотограф Мария Каюрова (видимо, побывав на предприятии и увидев вживую, как производится продукция) набрала пакет на несколько килограммов! Устоять действительно сложно: пришла весна, пора дач, шашлыков… А тут и снеки в дорогу, и расфасованное мясо, подготовленное для мангала – нарезанное ровненькими кусочками по 70 граммов в оригинальном маринаде. Больше не возникнет вопроса «Где закупимся, где дешевле?».

У сети более 80 торговых точек в Приморье. Фото: Мария КАЮРОВА

СНОВА В ДОРОГУ

И все же работа не ждет. Мы припасли еще несколько сюрпризов и уже готовим истории о лучших предприятиях края: ведь кто еще покажет, чем действительно нужно гордиться Приморью?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.