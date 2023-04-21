Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 апреля 2023 3:20

Быстро накормить всю семью: что теперь умеет крупнейший на Дальнем Востоке мясоперерабатывающий завод

Команда автопробега «Чем гордится Приморье» узнала, какой путь проходит местное мясо от разделки до упаковки
Ростислав САХАЛИНОВ
Мы узнали, как производят деликатесы.

Мы узнали, как производят деликатесы.

Фото: Мария КАЮРОВА

Из чего на самом деле делают колбасу? Вопрос, который ни одно десятилетие волнует умы: что после бутерброда с «Докторской» советского пошива, что сейчас. Ответ не таит интриг: колбаски делают… Из мяса; и точка. Так, по крайней мере, на предприятии ООО «Ратимир», куда отправились экипажи «Комсомольской правды» в рамках третьего дня весеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Как выстроена работа на одном из самых крупных предприятий по производству мясных изделий (более 120 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов в сутки тому подтверждение) – в материале.

Туманное, но теплое утро – прибыли в пункт назначения, мясоперерабатывающий завод на 3-й Шоссейной во Владивостоке. Команду «КП» провели через турникет с Face ID (распознавание лиц). В стенах «Ратимира» с безопасностью строго – муха не пролетит. К слову, каждая зона, будь то «участки» формовки или обвалки, различают по разной цветовой гамме, а также снабжают санитарными стойками. Нужно обработать руки, обувь, взять чистые комплекты санитарной одежды. Перед входом мы отчитались: все здоровы, производству не повредим.

БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЮ

Как рассказали нам на входе, планы производства формируются в соответствии с предпочтениями каждой конкретной дальневосточной семьи, если можно так выразиться. Целая команда специалистов трудится над каждым наименованием продукции: проводит серьезные маркетинговые исследования, фокус-группы, изучает и анализирует рынок, новые сегменты, запросы и потребности покупателей, чтобы каждый смог найти продукт на свой вкус, и при этом затратил минимум времени на его приготовление. Компания взяла курс - быть ближе к покупателю и заботится о том, чтобы в каждой семье как можно меньше времени уходило на готовку и больше оставалось на близких и на то, что действительно важно. То есть вся эта махина, трудится, чтобы прямо сейчас у кого-то не болела голова, что приготовить на ужин, и ключевой фокус направлен на выпуск новинок, которые отвечают этому требованию. Но обо всем по порядку. Заходим!

Перед входом в каждую зону – санитарная стойка.

Перед входом в каждую зону – санитарная стойка.

Фото: Мария КАЮРОВА

МОЩНЕЙШАЯ ЛИНИЯ В ДФО

Голодным лучше не заходить.

Голодным лучше не заходить.

Фото: Мария КАЮРОВА

В цехе упаковки на одной и той же линии машина автоматически может взвесить продукцию, отрезать ненужное и упаковать продукт в пленку с помощью вакуума либо модифицированной газовой среды (азот и углекислота). Это обеспечивает долгую жизнь колбасных и мясных изделий: ведь они поедут по всем уголкам Дальнего Востока. К слову, в «Ратимире» есть такая линия, которой нет в ДФО ни у одного из производителей отрасли. Весы с контролем едва ли не на каждом шагу – потребитель может быть уверен в этикетке, указывающей граммовку продукта.

Но не думайте, что здесь работают в формате «нажал кнопку – и понеслось». Производство круглосуточное в две смены. Ручной труд, конечно же, есть, хотя от него и стараются отходить. В цехе колбасных деликатесов, например, трудятся около 300 человек, на упаковке – до 170. Раз уж начали про персонал, отвлечемся на ремарку: большая часть сотрудников живет во Владивостоке и в Артеме, на работу их возит корпоративный автобус. Кормят коллектив бесплатно.

О КАЧЕСТВЕ ХРАНЕНИЯ

Температура в большей части цехов – как в Сибири. Не превышает 6 градусов тепла (а где-то и 4) – это важно для любых мясных изделий. Однако и нас, и сотрудников снабдили теплыми вещами. Дальнейший путь и вовсе пролегал через три склада-холодильника.

– Есть камеры туннельного типа, где охлаждение осуществляется с помощью низкой температуры и дисперсного разбрызгивания влаги. Порядка 10 минут – горячее стало холодным, – рассказал шеф-технолог Михаил Злыгостев, профессионал своего дела, ставший ненадолго гидом для команды «КП».

Цех-технолог Михаил Злыгостев.

Цех-технолог Михаил Злыгостев.

Фото: Мария КАЮРОВА

Чуть позже Михаил Иванович покажет и шоковый спиральный «фризер», замораживающий любимые у приморцев блинчики. Еще одно технологическое чудо: это огромное стационарное устройство, установленное в цехе полуфабрикатов. Но об этом чуть позже.

Из своего сырья вкуснее

По пути до термического отделения, где проводится копчение, нам показали еще не расфасованные шейку и окорочок в медовой корочке – новое достижение «Ратимира». Что тут скажешь… Голодным заходить не рекомендую. Эти продукты, как, впрочем, и все остальные, производят из мяса собственного свинокомплекса. В рецепт новинок входит липовый мед (конечно, наш) и различные пряности.

Главный технолог Юрий Ляшко (слева).

Главный технолог Юрий Ляшко (слева).

Фото: Мария КАЮРОВА

Как поделились сотрудники, работа с собственной сырьевой базой обеспечивает бесперебойное производство и существенно влияет на вкус и качество продукции. Свинина доставляется специальным транспортом с соблюдением необходимых температурных режимов – непосредственно со свинокомплекса. Правильная разделка и хранение придают тот самый, изысканный вкус.

– Мы также сами подбираем специи. Много лет посещали обучающие семинары в Европе. Переняли лучший российский и европейский опыт, – дополняет шеф-технолог.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

В термическом отделении доводят до готовности колбасные изделия и деликатесы. Здесь установлены автоматические камеры, подключенные к компьютерам: можно отследить что произошло вчера, позавчера... А для качественного дыма – наша родненькая, как ее назвали сотрудники, буковая щепа из Краснодарского края.

Далее показали цех формовки колбасы. Линии, отметим, здесь оснащены металлодетекторами – чтобы никакая серьга (хотя это, впрочем, и невозможно) не оказалась в продукте. В этой зоне удалось взглянуть на производство домашнего куриного рулета из обваленной тушки птицы. Один только вид говорит о том, насколько он вкусный и сочный.

Температура в цехах предприятия не превышает 6 градусов.

Температура в цехах предприятия не превышает 6 градусов.

Фото: Мария КАЮРОВА

– А вот, например, автоматизированная формовочная линия формует сосиски и сама навешивает на рейки, – описывает Михаил Иванович чудо-технику.

А знали ли вы, что перед обработкой мясо и вовсе должно пройти «осадку» (созревание) в течение 6-24 часов при температуре не больше четырех градусов? Так и сочнее, и цвет приятнее.

САМАЯ УВАЖАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ

В экскурсии по заводу один из цехов приковал внимание нашей команды. Оказалось, на предприятии особым почетом пользуются не самые типичные работники – обвальщики (мужчины и женщины с ножами в руках, занимающиеся отделением мяса от костей). Эти силачи даже надевают фартук из кольчужного материала и каргу (перчатку), чтобы предотвратить травмы при работе. Каждый стол у обвальщика настроен под рост – для удобства и скорости.

Обвальщик цеха.

Обвальщик цеха.

Фото: Мария КАЮРОВА

– Между сменами есть соревнования, разработана балльная система по показателям. Лучший из лучших занимает первое место. Почти в каждом цехе мастер назначает премию, грамоты, – уточнили сотрудники.

БЛИННАЯ ВНУТРИ МЯСНОГО ЗАВОДА

Если с производством большей части продукции понятно, то с полуфабрикатами не все так очевидно. Как объяснила Людмила Мирошниченко, начальник этого цеха, в одном помещении могут делать блинчики с творогом, ветчиной и сыром, фаршем, клубникой – разумеется, в разные смены. Мобильное оборудование можно просто переставить, буквально открыв перед началом работы новую линию.

Линия блинчиков.

Линия блинчиков.

Фото: Мария КАЮРОВА

Тесто блинчиков по-домашнему (его рецепт прост: натуральные молоко, яйца и мука) обжаривают на крутящемся барабанес десятками сковородок, которая самостоятельно переворачивает блины, а далее они попадают на линию, где наполняются начинкой. А вот традиционные блины “Ратимира” получаются из практически бесконечного блина, который наполняется начинкой, обрезается и заворачивается в привычную форму. За процессом бдят сотрудники и укладывают полуфабрикаты для поступления в «фризер».

СЛОМАТЬ ШАБЛОНЫ

А вот и готовая продукция – будто со сковороды бабушки.

А вот и готовая продукция – будто со сковороды бабушки.

Фото: Мария КАЮРОВА

Приятным сюрпризом от предприятия стала дегустация новинок компании. Все, что рассказали о линейке домашних блинчиков «Ратимира» в цехе, оказалось правдой. Тесто тает во рту, а вкус… Будто бабушка только сняла со сковороды.

Но откровением стала другая новинка «Ратимира». Вы удивитесь, но это детские сосиски и колбаса. Да-да, продукт без консервантов, пугающих «Е»-шек и усилителей вкуса – мой фаворит. Как рассказали в компании, «детская серия» была придумана, чтобы убрать из жизни родителей заботы о том, чем может “на скорую руку” перекусить ребенок. Подогреть – и полезный обед с высоким содержанием белка готов. В качестве можно не сомневаться – ведь, как иронично, но верно подметил наш программный директор радио Илья Кузнецов, чтобы на упаковке появилось слово «детская», надо пройти столько проверок, что и отчаяться можно. Так что скоро стереотип о том, что сосиски вредные, скорее всего, исчезнет.

Линейка деликатесов.

Линейка деликатесов.

Фото: Мария КАЮРОВА

Однако нас ждал еще один сюрприз – премиальная линейка компании. Серия колбас El Paladar – это будто бы только что прибывшая из Испании гастрономия. На самом деле мало кто догадывается, что этот сырокопченый деликатес производят у нас. А зря! Чего уж говорить о грудинке и окороке «Приморские рецепты» – это пример того, что каждый дальневосточник может найти свой вкус. Деликатесы, копченые на буковой щепе с медовой корочкой, будто «переносят» в приморскую тайгу. Это доказывают награды, которые регулярно получают продукты фирмы. Нарезка «Valencia», окорок и грудинка «Приморские рецепты», а также полукопченая колбаса и сосиски «Ратимировские» взяли пять золотых медалей «ПРОДЭКСПО – 2023» в феврале.

Мясные чипсы Beersы.

Мясные чипсы Beersы.

Фото: Мария КАЮРОВА

А еще в дорогу нам дали новинку - Beersы - это мясные чипсы, которыми мы и перекусим в пути. К тому же, они богатые белком и хороши на вкус - сочные хрустящие кусочки натурального мяса с пикантными нотками.

ВСЕ С ЗАВОДА – У ВАС ВОЗЛЕ ДОМА

С производством разобрались - а что дальше? Оказалось, продукция с завода идет не только в гипермаркеты. Нельзя не отметить, что «Ратимир» развивает сеть фирменных магазинов, их в Приморье уже больше 80-ти.

Детская линия «Ратимира» решит головную боль многих мам.

Детская линия «Ратимира» решит головную боль многих мам.

Фото: Мария КАЮРОВА

По пути обратно – в офис – мы решили проинспектировать точку на Карбышева во Владивостоке и остались впечатлены. А наш фотограф Мария Каюрова (видимо, побывав на предприятии и увидев вживую, как производится продукция) набрала пакет на несколько килограммов! Устоять действительно сложно: пришла весна, пора дач, шашлыков… А тут и снеки в дорогу, и расфасованное мясо, подготовленное для мангала – нарезанное ровненькими кусочками по 70 граммов в оригинальном маринаде. Больше не возникнет вопроса «Где закупимся, где дешевле?».

У сети более 80 торговых точек в Приморье.

У сети более 80 торговых точек в Приморье.

Фото: Мария КАЮРОВА

СНОВА В ДОРОГУ

И все же работа не ждет. Мы припасли еще несколько сюрпризов и уже готовим истории о лучших предприятиях края: ведь кто еще покажет, чем действительно нужно гордиться Приморью?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Общество: ВОПРОС ДНЯАвтопробеги Приморья