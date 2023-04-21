Чиновник пойдет под суд за злоупотребления с ущербом в 28 млн рублей при строительстве ВДЦ «Океан»

«Океан» – знаменитый детский лагерь, в котором отдыхают ребята со всей страны. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Любопытная история развернулась во Всероссийском детском центре «Океан», так любимом ребятами со всей страны. Там должны были построить здания для комфортного круглогодичного пребывания, а в итоге комплекс не достроен, 28 миллионов рублей недостает в бюджете, а бывший начальник управления капитального строительства Владимир Подложнюк отправится на скамью подсудимых. Подробности рассказали в прокуратуре Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, следствие отмечает: ФГБОУ ВДЦ «Океан» задумало построить круглогодичный комплекс зданий за 2,1 миллиарда рублей. В ноябре 2017 года лагерь заключил контракт с подрядчиком. В августе 2018-го компания предложила увеличить общую стоимость, которая может потребоваться на возведение помещений. Владимир Подложнюк согласился.

С того момента в течение двух лет, по ноябрь 2020 года, начальник управления капитального строительства «Океана» потихоньку и незаконно готовил новые документы. В итоге работы подорожали на 28 миллионов рублей.

Объект до сих пор, к слову, не достроен.

Следователи завершили расследование уголовного дела о превышении полномочий, а приморская прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время материалы направят в Советский районный суд.

– Кроме того, прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании с него в доход государства более 28 миллионов рублей причиненного ущерба, – добавили в ведомстве.