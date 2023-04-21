Российское судно из Владивостока горит в морском порте Пусан Южной Кореи

Пожар начался 21 апреля. Фото: Информационное агентство Yonhap

В 48 километрах от морского порта Пусан Республике Корея горит российское судно «Калтан». Оно принадлежит судовладельцу из Владивостока ООО «Дальрыбпром». Пожар вспыхнул в пятницу, 21 апреля. Известно, что на борту находилось 25 членов экипажа, однако спасатели эвакуировали 21 человека, еще четверо пропали. Информацию «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова.

Огонь начал разгораться в 01:43 (Владивосток; 20 апреля 18:43 Москва). На судне было около 100 тонн морепродуктов.

Представитель ведомства отметила, что их специалисты начали проверку по факту возгорания судна. Тушение пожара и спасательная операция продолжаются. Известно, что 19 моряков невредимы, еще двое получили небольшие травмы.

Обновленных данных на 12:30 (Владивосток) нет.

После проверки сотрудники надзорного органа оценят, как на судне были соблюдены требования пожарной безопасности и других законов.