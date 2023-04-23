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23 апреля 2023 6:40

Апартаменты стоимостью с остров в Тихом океане: где в столице Приморья жить красиво и дорого

Топ-5 самых дорогих квартир на продажу во Владивостоке
Ксения ОРЕХОВА
Самые дорогие отремонтированные квартиры Владивостока, выставленные на продажу.

Самые дорогие отремонтированные квартиры Владивостока, выставленные на продажу.

Фото: Вадим ПОПОВ

Панорамные окна с видом на морской залив или Золотой мост, стеклянный полоток, две ванные комнаты, огромная гардеробная… Все это – элементы изящной жизни в апартаментах во Владивостоке, которые стоят как небольшой островок в Тихом океане.

«Комсомолка» изучила объявления на известной интернет-барахолке и теперь рассказывает о топ-5 самых дорогих квартир дальневосточной столицы. Начнем с той, что подешевле и закончим максимальной ценой.

№5 КВАРТИРА НА БЕРЕГУ МОРЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ – 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

5-комнатная квартира на улице Набережная – настоящая видовая площадка, ведь окна апартаментов выходят на Амурский залив, отсюда видно даже полуостров Песчаный. Под одно жилье отдали 180 квадратных метров в доме 2012 года постройки. Этаж не обозначен.

В пространстве с «нотками винтажного стиля» целых четыре спальни, два санузла, несколькими лоджиями и гостиной, которая соединена с кухней и столовой, оформленными в зелено-коричневых цветах.

Вид на море.

Вид на море.

Говорят, что «все комнаты отделены друг от друга, что дает возможность каждому члену семьи чувствовать себя комфортно, создавая собственное пространство для отдыха или работы».

Рядом с домом расположились рестораны с разными кухнями мира, брендовые магазины, спа, кинотеатр и яхт-клуб.

Гостиная и кухня.

Гостиная и кухня.

№4 КВАРТИРА С ОФИСОМ НА ЭГЕРШЕЛЬДЕ – 61,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

4-комнатная квартира расположена на 2 из 17 этажей в доме на Станюковича. На Эгершельде даже такая высота, считай, равняется элитной, тем более здание 2003 года построено на возвышенности. Апартаменты раскинулись на 270,5 квадратных метрах, в которых есть и лоджия, оформленная под столовую, с панорамным видом на Амурский залив, и просторная ультра-современная кухня.

Вид на залив из столовой.

Вид на залив из столовой.

Здесь же еще два балкона, просторная детская комната, несколько спален, две кухни, три санузла, гардеробная, шкаф и прачечная. В дополнение – большое офисное пространство. «Сама квартира выполнена в очень интеллигентном стиле, где совмещены основательность и легкость», – пишет про помещение агент по недвижимости.

Огорчает лишь то, что мебель и техника остаются прежним владельцам. Зато близость яхт-клуба, фитнес-центра и ресторанов сгладит этот момент.

Ванная комната.

Ванная комната.

№3 КВАРТИРА ПРЕМИУМ КЛАССА С ВИДОМ НА МОРЕ – 69,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Эта квартира площадью 227,5 «квадрата» расположена в том же доме, что и жилье с пятой позиции. Апартаменты расположены на девятом этаже. Вид, опять же, открывается на Амурский залив.

Здесь можно найти одну огромную спальню и две небольшие детские, одну большую ванную комнату и два санузла поменьше. Гостиная объединена с кухней, есть тренажерный зал, кабинет, две гардеробные, постирочная и холл.

Столовая.

Столовая.

Полы в квартире покрыты или мраморными плитами, или паркетной доской. Почти вся мебель и сантехника – итальянская, есть немного немецкой и японской аппаратуры. А еще установлен камин… Бонусом – парковочное место.

Гардеробная.

Гардеробная.

№2 КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОСТЫ НА ЧУРКИНЕ – 98 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

5-комнатная квартира площадью почти 300 квадратных метров занимает целый этаж. Из окон вид открывается на оба моста Владивостока: Золотой и Русский. Да и вообще обзор составляет все 360 градусов, видно множество заливов и бухт городской акватории. Дом на Очаковской построен в 2018 году.

Кухня.

Кухня.

В «ассортименте» квартиры – просторная прихожая, длинный коридор, спальная, детская, гостевая, две гостиной и кухня, объединенная со столовой, кабинет, гардеробная, постирочная и три санузла. В подземном паркинге есть два закрытых гаража площадью и четыре парковочных места.

Гостиная с видом на Золотой мост.

Гостиная с видом на Золотой мост.

Агент отмечает, что на всех стенах, потолках, стояках установлена дополнительная звукоизоляция. В квартире установлена система «Умный дом».

Детская комната.

Детская комната.

№1 КВАРТИРА В ПРЕМИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ЭГЕРШЕЛЬДЕ – 99 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Еще одни апартаменты, раскинувшиеся на этаж. Эта квартира в премиальном комплексе на Станюковича занимает 200 «квадратов», здесь поместилось четыре комнаты. Кстати! К каждому этажу (наше жилье на 12-м из 24-х) возят лифты с индивидуальным доступом. Из дома 2018 года виден Амурский залив и городская панорама. К слову, если захотите лично посмотреть помещение, то придется заплатить пять тысяч рублей.

Гостиная.

Гостиная.

Точное «содержание» квартиры неизвестно, но по фотографиям видно – здесь как минимум кухня, столовая, гостиная, гардеробная, три спальни и два санузла. А еще на первом этаже – подъезд с ресепшеном размером с маленькую квартирку.

Конечно же в таком здании предусмотрена подземная парковка, организовано круглосуточное видеонаблюдение, а рядом есть рестораны и бизнес-центры. Во дворе дома – яхт-клуб.

Одна из спален.

Одна из спален.

Все фото в материале взяты с сайта farpost.ru.

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