Апартаменты стоимостью с остров в Тихом океане: где в столице Приморья жить красиво и дорого

Самые дорогие отремонтированные квартиры Владивостока, выставленные на продажу. Фото: Вадим ПОПОВ

Панорамные окна с видом на морской залив или Золотой мост, стеклянный полоток, две ванные комнаты, огромная гардеробная… Все это – элементы изящной жизни в апартаментах во Владивостоке, которые стоят как небольшой островок в Тихом океане.

«Комсомолка» изучила объявления на известной интернет-барахолке и теперь рассказывает о топ-5 самых дорогих квартир дальневосточной столицы. Начнем с той, что подешевле и закончим максимальной ценой.

№5 КВАРТИРА НА БЕРЕГУ МОРЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ – 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

5-комнатная квартира на улице Набережная – настоящая видовая площадка, ведь окна апартаментов выходят на Амурский залив, отсюда видно даже полуостров Песчаный. Под одно жилье отдали 180 квадратных метров в доме 2012 года постройки. Этаж не обозначен.

В пространстве с «нотками винтажного стиля» целых четыре спальни, два санузла, несколькими лоджиями и гостиной, которая соединена с кухней и столовой, оформленными в зелено-коричневых цветах.

Вид на море.

Говорят, что «все комнаты отделены друг от друга, что дает возможность каждому члену семьи чувствовать себя комфортно, создавая собственное пространство для отдыха или работы».

Рядом с домом расположились рестораны с разными кухнями мира, брендовые магазины, спа, кинотеатр и яхт-клуб.

Гостиная и кухня.

№4 КВАРТИРА С ОФИСОМ НА ЭГЕРШЕЛЬДЕ – 61,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

4-комнатная квартира расположена на 2 из 17 этажей в доме на Станюковича. На Эгершельде даже такая высота, считай, равняется элитной, тем более здание 2003 года построено на возвышенности. Апартаменты раскинулись на 270,5 квадратных метрах, в которых есть и лоджия, оформленная под столовую, с панорамным видом на Амурский залив, и просторная ультра-современная кухня.

Вид на залив из столовой.

Здесь же еще два балкона, просторная детская комната, несколько спален, две кухни, три санузла, гардеробная, шкаф и прачечная. В дополнение – большое офисное пространство. «Сама квартира выполнена в очень интеллигентном стиле, где совмещены основательность и легкость», – пишет про помещение агент по недвижимости.

Огорчает лишь то, что мебель и техника остаются прежним владельцам. Зато близость яхт-клуба, фитнес-центра и ресторанов сгладит этот момент.

Ванная комната.

№3 КВАРТИРА ПРЕМИУМ КЛАССА С ВИДОМ НА МОРЕ – 69,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Эта квартира площадью 227,5 «квадрата» расположена в том же доме, что и жилье с пятой позиции. Апартаменты расположены на девятом этаже. Вид, опять же, открывается на Амурский залив.

Здесь можно найти одну огромную спальню и две небольшие детские, одну большую ванную комнату и два санузла поменьше. Гостиная объединена с кухней, есть тренажерный зал, кабинет, две гардеробные, постирочная и холл.

Столовая.

Полы в квартире покрыты или мраморными плитами, или паркетной доской. Почти вся мебель и сантехника – итальянская, есть немного немецкой и японской аппаратуры. А еще установлен камин… Бонусом – парковочное место.

Гардеробная.

№2 КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОСТЫ НА ЧУРКИНЕ – 98 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

5-комнатная квартира площадью почти 300 квадратных метров занимает целый этаж. Из окон вид открывается на оба моста Владивостока: Золотой и Русский. Да и вообще обзор составляет все 360 градусов, видно множество заливов и бухт городской акватории. Дом на Очаковской построен в 2018 году.

Кухня.

В «ассортименте» квартиры – просторная прихожая, длинный коридор, спальная, детская, гостевая, две гостиной и кухня, объединенная со столовой, кабинет, гардеробная, постирочная и три санузла. В подземном паркинге есть два закрытых гаража площадью и четыре парковочных места.

Гостиная с видом на Золотой мост.

Агент отмечает, что на всех стенах, потолках, стояках установлена дополнительная звукоизоляция. В квартире установлена система «Умный дом».

Детская комната.

№1 КВАРТИРА В ПРЕМИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ЭГЕРШЕЛЬДЕ – 99 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Еще одни апартаменты, раскинувшиеся на этаж. Эта квартира в премиальном комплексе на Станюковича занимает 200 «квадратов», здесь поместилось четыре комнаты. Кстати! К каждому этажу (наше жилье на 12-м из 24-х) возят лифты с индивидуальным доступом. Из дома 2018 года виден Амурский залив и городская панорама. К слову, если захотите лично посмотреть помещение, то придется заплатить пять тысяч рублей.

Гостиная.

Точное «содержание» квартиры неизвестно, но по фотографиям видно – здесь как минимум кухня, столовая, гостиная, гардеробная, три спальни и два санузла. А еще на первом этаже – подъезд с ресепшеном размером с маленькую квартирку.

Конечно же в таком здании предусмотрена подземная парковка, организовано круглосуточное видеонаблюдение, а рядом есть рестораны и бизнес-центры. Во дворе дома – яхт-клуб.

Одна из спален.

Все фото в материале взяты с сайта farpost.ru.

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