Пароход ДВМП «Уэлен». Фото: Исторический фонд ДВМП

«Трижды нас хоронили, но мы возвращались в порт, возвещая о себе гудками…» – так Михаил Поносов, кочер с легендарного парохода «Уэлен» Дальневосточного морского пароходства, описал несколько ночей в апреле 1942 года. Тогда экипаж вступил в бой с японской подводной лодкой и вышел победителем. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует историю судна из рассекреченных после 70-х годов прошлого века архивов.

С течением времени стали открываться удивительные и порой трагичные истории, рассказывающие об их подвигах и поистине уникальных операциях по доставке грузов по ленд-лизу в порты СССР.

Ленд-лиз*

Шел 1942 год, войска СССР с большими потерями отступали, многие важные заводы и фабрики, эвакуированные в тыл, еще не заработали в полную силу. Нужно было оружие, техника, продовольствие. Когда начались морские поставки грузов по этой программе в СССР, уже весь мировой океан превратился в арену боев.

С началом ленд-лиза, чтобы не стать добычей вражеских подлодок и кораблей, советские торговые суда, а также союзники (американцы и страны британского содружества) ходили в составе караванов под охраной военных кораблей и сами были как правило вооружены пушками и пулеметами.

Белеет парус одинокий

По тем временам пароход «Уэлен», работающий тогда вместе с девятью судами ДВМП на «Персидской линии», был очень крупным судном. Три его палубы могли принять 12 тысяч тонн груза и большое количество пассажиров. Из США, Новой Зеландии и Австралии перевозили тонны ресурсов через Индийский океан в Персидский залив в порты Бушир, Хорремшерх и Бендер-Шахпур. Затем на автомобилях они доставлялись к Каспийскому морю. На этой линии не было караванов, и суда плавали в одиночку без вооружения.

Капитан Николай Малахов. Фото: Исторический фонд ДВМП

В феврале 1942 года стало понятно, что так больше нельзя. Японская Императорская армия, захватывая страны Юго-Восточной Азии, бомбила порты, где грузились советские суда, в Индийском океане появились подводные лодки противника, нападавшие на гражданские суда. Радисты «Уэлена» не раз слышали в эфире просьбы о помощи с торпедированных судов.

Когда война дошла до Владивостока, на экипаж парохода (47 человек) выдали десять винтовок Мосина и два ручных пулемета ДТ-27, но с таким арсеналом одиночному гражданскому судну против вражеских кораблей и подлодок много не навоюешь.

Чтобы как-то отпугнуть неприятеля, экипаж «Уэлена» установил на корме деревянный макет пушки. После покраски ее в шаровый цвет, она стала выглядеть почти как настоящая.

А пушку–старушку назвали «Люсей»

По программе ленд-лиза советские суда могли ремонтироваться в портах США и стран британского содружества.** Также, по договоренности с СССР, англичане и американцы вооружали их пушками и пулеметами. Но, часто, за неимением подходящего вооружения, союзники вооружали суда чем придется и порой ждать приходилось долго.

Пушка М1898 образца 1908 года. Фото: Исторический фонд ДВМП

В апреле 1942 года, когда «Уэлен» прибыл в Австралийский порт Сидней, его капитан Николай Малахов договорился с военным начальством порта об установке настоящего вооружения.

На мостик и над радиорубкой были установлены крупнокалиберные пулеметы, а на корму вместо макета, англичане предложили установить американскую 76-мм пушку. С этой пушкой и вышел казус.

– Когда на «Уэлен» доставили пушку, выяснилось, что она не морская, а горная, на колесном лафете, изготовленная аж в 1908 году, – вспоминал капитан Малахов.

Моряки парохода убрали колеса, поставили пушку на турель и назвали ее «Люсей». В тот же день капитан Малахов издал приказ о формировании двух пулеметных и одного артиллерийского расчетов из состава команды судна. Не могли моряки тогда знать, что менее чем через месяц, эта пушка–старушка поможет решить исход боя в Тасмановом море.

Бой в Тасмановом море, первая атака

Загрузившись в Веллингтоне свинцом и новозеландской шерстью, «Уэлен» держал курс в австралийский порт Ньюскал, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия и следовать с грузом в Персидский залив к причалам Бендер-Шахпура.

Артиллерийский расчет «Уэлена» на фоне «Люси». Фото: Исторический фонд ДВМП

До порта еще миль тридцать, море спокойное. Лишь холод и дымка, застилавшая горизонт напоминали об осени в этом районе мира. Скоро поворотная точка, откуда начинается курс к порту между минными полями.

– 22.00, второй час моей вахты на мостике, идем ассиметричным противолодочным зигзагом. На мостик поднимается капитан Малахов. Он должен дать команду рулевому об изменении курса, – вспоминал третий помощник капитана Александр Аристов.

После команды капитана, «Уэлен» стал медленно катиться вправо, как вдруг справа по курсу со стороны берега на мостике увидели вспышку и прозвучал орудийный залп. Снаряд со свистом прошел выше мачт.

– У всех секундное замешательство, – вспоминал капитан Николай Малахов, – может, это стреляет английский патрульный катер, требуя остановиться? Не успел я просигналить прожектором пароль, как прогремел второй выстрел…

Разрыва третьего они не услышали. Он взорвался впереди мостика и всех троих – рулевого Дурносвистова, капитана Малахова и его третьего помощника Александра Аристова – оглушил и взрывной волной отбросил на переборку. Все ранены осколками. Снаряд повредил носовую магистраль, судно окутывается паром. Становится понятно, что это подлодка. Команда даже не думает покидать мостик.

– Пытаюсь подняться, в голове звон, левая рука висит как плеть. Не дожидаясь команды, нажимаю кнопку боевой тревоги. По приказу капитана передаю радисту Афанасию Рабодзеенко наши координаты. Необходимо срочно отправить радиограмму во Владивосток об атаке подлодки. В штурманской рубке темно, радист подсвечивает мне фонариком, раненная рука сильно кровоточит, кровь капает на листок с координатами, – рассказывал позже Аристов.

Во Владивосток шифром уходит радиограмма: «Уэлен. 22.50 Широта 33 градуса 00 минут южная, долгота 152 градуса 20 минут восточная, атакованы подводной лодкой, капитан Малахов».

Очень часто такая радиограмма была последней для судна, угодившего в поле зрения японцев.

Расчеты крупнокалиберных пулеметов и пушки занимают свои места. Все напряженно вглядываются в ночную мглу.

Команда «Уэлена» сильно рисковала. Чтобы максимально затруднить наводку на цель вражеской подлодке, Малахов вел судно противолодочным зигзагом на узком фарватере, проложенном через минные поля, который с приближением к порту сужался. Но, к счастью, все обошлось, опытный капитан, закончивший перед войной курсы «Командиров кораблей-охотников за подводными лодками», знал свое дело.

Пушки на подлодке больше нет! Вторая атака

Сорок минут прошло в напряженном ожидании. Моряки знали, что лодка не уйдет, не бросит такую «жирную» добычу. И вдруг на одном из разворотов судна, по левому борту вспышка и выстрел. Мелькнул силуэт подлодки. Снаряд пролетает над кормой так низко и так близко над головами артиллерийского расчета, что воздушная волна сбивает с ног заряжающего пушки Алексея Луцыка.

Первыми вступают в бой крупнокалиберные пулеметы. Ориентируясь по вспышке, они открывают огонь. Каждый четвертый патрон их пулеметов – трассирующий, отчего лодку становится хорошо видно. Очереди проходят по корпусу лодки от носа до кормы. Она успевает сделать еще один выстрел. Расчет «Люси» отвечает восемью снарядами. В свете вспышек выстрелов моряки замечают, что орудия на лодке нет. На борту «Уэлена» ликование. Ура! Это один из снарядов «Люси» снес его вместе с расчетом. Однако все следы противника скрылись во тьме.

«Лодка слева!» Третья атака

После второй атаки проходит почти час. Может быть, это все? Но нет!

– Лодка слева, на траверсе! – кричит, заметивший её первым старший помощник капитана Юрий Гурлев.

Подлодка шла по левому борту почти параллельным курсом. На фосфоресцирующей воде Тасманова моря ее увидели все. Лодка интенсивно продувала балластные цистерны – воздух с шумом вырывался из неё. Очевидно, огонь с «Уэлена» нанес ей серьезные повреждения, и она не могла погрузиться.

– Первая мысль – таранить! – вспоминал этот момент капитан Николай Малахов. Но нет, очень близко, если судно не развернется мы подставим свой борт под удар. Надо дать возможность орудийному расчету открыть огонь…

«Право на борт!» – командует рулевому капитан Малахов. Этого момента с нетерпением ждал орудийный расчет «Люси». Подлодка вошла в сектор обстрела пушки «Уэлена». Первый и второй снаряды прошли выше лодки, и только третий достиг цели.

– Каждая секунда решала судьбу «Уэлена» и его команды. Для верности я навел орудие чуть ниже ватерлинии****, и снаряд угодил точно в цель. Мы увидели огромный взрыв и послали наугад еще несколько снарядов, подводная лодка была потоплена, – так вспоминал этот напряженный момент наводчик орудия, кочегар Михаил Поносов.

Так, старенькая американская горная 76-мм пушка выпуска 1908 года, и ее расчет, решили исход этого ночного боя с подводной лодкой.

Гражданский экипаж потопил подлодку? Невероятно!

Капитан Николай Малахов, несмотря на ранение, с начала боя до прихода в порт Ньюскал находился на мостике и покинул его только когда «Уэлен» отшвартовался у причала.

Сразу по прибытию, на борт поднялись представители военно-морской администрации порта: англичане и австралийцы. Они были в шоке, когда узнали, что гражданский, практически не обученный экипаж «Уэлена» потопил подводную лодку, и выразили свое восхищение.

Артиллерийский расчет «Уэлена» на фоне «Люси». Фото: Исторический фонд ДВМП

Комиссия военных моряков британского содружества, специально образованная для расследования этой истории, идентифицировали подлодку как японскую. Разбирая детали боя, выдвинули предположения:

– В темное время, когда в перископ ничего не видно, подлодки всегда держатся в надводном положении. Это повышает их маневренность и позволяет использовать артиллерию. А из-за ограниченной видимости противник не смог рассчитать торпедный треугольник***** и торпедировать судно.

Сухой и точный вывод наших союзников. Но опытный капитан, прошедший специальные курсы, отметил «отвагу» орудийного расчета «Уэлена» и, конечно же, «Люсю», которые выиграли этот бой. По воспоминаниям выживших немецких летчиков-торпедоносцев, воевавших на Севере, они боялись именно атррасчетов русских гражданских судов за их непредсказуемость в ведении боя.

Каких-либо серьезных повреждений «Уэлен» не получил, но нужно было отремонтировать поврежденные осколками вентиляторы, паровую магистраль, лебедки и мостик. В порту бригада австралийских судоремонтников сразу же приступила к ремонту.

В те несколько дней в Ньюскале, пока шел ремонт, экипаж получал многочисленные поздравления с победой от австралийцев и англичан. Ведь это был невероятный случай, когда гражданское судно вступило в бой с подводной лодкой и потопило ее. Резонанс этой истории был таков, что на борт «Уэлена» пришло письмо от министра транспорта Англии и Австралии Гордона, в котором он выражал восхищение мужественными действиями экипажа.

С «Люсей» навсегда!

После ремонта задача «Уэлена» поменялась. Ему предписывалось следовать с грузом в Сан-Франциско, а затем домой во Владивосток. В Сан-Франциско, на борт прибыл генеральный консул СССР Яков Ломакин и вручил от имени Советского правительства награды экипажу за этот бой. Здесь же судно перевооружили, установив на нем современные пушки. Но «Люсю» в качестве талисмана экипаж «Уэлена» оставил, приварив ее к носу судна.

Судовая роль парохода. Фото: Исторический фонд ДВМП

Эпилог

Пароход «Уэлен» еще много раз уходил в дальние рейсы за военными и продовольственными грузами. Еще дважды его считали погибшим. Был 32-суточный переход из Веллингтона в Сан-Франциско, очень редкий в истории советского мореплавания. О нем писала «Комсомольская правда» от 3 ноября 1945 года.

«Уэлен» трудился в ДВМП до 1963 года. Затем, по техническому износу, он был списан и разделан на металл. Корабли, как и люди, тоже умирают. Но частичку себя он все же оставил на этой земле. Его судовой якорь лежит у входа в Исторический фонд ДВМП во Владивостоке по улице Верхнепортовая, 7.

Якорь парохода. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Редакция КП-Владивосток благодарит Исторический фонд ДВМП за предоставленные материалы.

СПРАВКА «КП»

Морские силы Дальнего Востока были созданы 21 апреля 1932 года.11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот (ТОФ).

*Ленд-лиз – государственный акт Соединенных Штатов Америки (США), позволивший в 1941–1945 годы поставлять их союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства и стратегическое сырье без оплаты. Оплата и возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий. Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.

**Британское содружество Наций представляет собой политическое объединение 56 государств-членов, подавляющее большинство из которых являются бывшими территориями Британской империи. Основателями Содружества стали Великобритания, Канада, Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Индия, Новая Зеландия, Австралия и Пакистан.

*** Турель – вращающаяся установка для орудий и пулеметов на самолетах и кораблях

****Ватерлиния – линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна.

*****Торпедный треугольник – треугольник, образованный линиями, соединяющими положение стреляющего корабля в момент пуска, цели в момент пуска и точки попадания торпеды в цель. Является расчетной базой для получения данных о возможности попадания неманеврирующей торпеды в цель.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.